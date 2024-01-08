Против застройщиков возбудили 7 дел в Астане: одного подозреваемого задержали в Москве

В Астане расследуют семь уголовных дел против застройщиков по 10 многоквартирным жилым комплексам. Одного из подозреваемых задержали в Москве, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру.

Как сообщается на сайте прокуратуры Астаны, семерых подозреваемых, трое из которых - руководители строительных компаний, поместили под стражу.

Еще один подозреваемый был задержан российскими полицейскими в Москве.

"Он подозревается в совершении преступления с суммой ущерба свыше 5 млрд тенге.

На сегодняшний день Генпрокуратурой Российской Федерации на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам удовлетворен запрос о выдаче подозреваемого", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, в середине августа акимат Астаны публиковал список недобросовестных застройщиков.

"На территории города без разрешительных документов по данным на начало года велось строительство 90 объектов. Из них 44 компании получили все разрешительные документы на строительство", - говорили в акимате.

По остальным 46 строительным объектам замечания устраняли.

Тогда же сообщалось, что Управление контроля и качества городской среды Астаны за 2023 год направило в суд 63 исковых заявления на приостановление строительно-монтажных работ и снос.

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