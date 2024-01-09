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В Казахстане будут вакцинировать детей, чьи родители ранее отказались от вакцин

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Врач и пациент в медкабинете
Вакцинация. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На заседании правительства глава Минздрава высказалась об отказе родителей от вакцинации их детей – по ее словам, эта и есть причина роста вакциноуправляемых инфекций, пишет корреспондент NUR.KZ.

"Рост заболеваемости вакциноуправляемыми инфекциями напрямую связан с введенными в 2015 году нормами закона, позволяющими родителям отказаться от вакцинации детей, в связи с чем за последние 5-7 лет накопилась неиммунная прослойка среди населения.

По предварительным данным, на сегодняшний день около 800 тысяч детей в возрасте до 6 лет не привиты и не защищены от таких опасных инфекций, как дифтерия, полиомиелит, туберкулез и другие", – заявила министр здравоохранения Ажар Гиният.

Она сообщила, что министерство вместе с акиматами в 2024 году наряду с плановой вакцинацией детей будет проводить работу по дополнительной вакцинации детей, пропустивших плановые прививки в рамках национального календаря вакцинации.

Отметим, что согласно статье 77 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", граждане Казахстана имеют право на дачу информированного согласия или отказа на лечение и проведение других медицинских вмешательств, в том числе профилактических прививок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/healthcare/2054562-v-kazahstane-budut-vaktsinirovat-detey-chi-roditeli-ranee-otkazalis-ot-vaktsin/

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