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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Новая железная дорога свяжет Казахстан и Узбекистан

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Рабочие закладывают рельсы
Старт строительства железной дороги. Фото: пресс-служба премьер-министра РК

В Туркестанской области начали строить новую ж/д линию Дарбаза – Мактаарал протяженностью 152 км. Официальный старт работам в режиме телемоста дал премьер РК Алихан Смаилов, сообщает Primeminister.kz.

Крупный инфраструктурный проект реализуется по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева и направлен на дальнейшее развитие транспортно-транзитного потенциала республики. В рамках него будет открыт новый пункт пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу.

Рабочие стоят за выступающим
Старт строительства железной дороги. Фото: primeminister.kz

В целом с начала года объем перевозок грузов между Казахстаном и Узбекистаном составил 25,8 млн тонн. Основной грузопоток проходит через межгосударственную стыковую станцию "Сарыагаш", которая сегодня работает на пределе пропускных возможностей.

Строительство новой ж/д линии позволит переориентировать грузы с существующего участка Сарыагаш – Ташкент на новую ветку, разгрузить станцию "Сарыагаш" и увеличить экспортные перевозки в направлении Узбекистана в целом. Кроме того, проект будет способствовать развитию Туркестанской области за счет ее соединения с основной сетью железных дорог республики.

Мужчина выступает
Премьер-министр РК Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

В своем выступлении премьер-министр отметил, что сегодня в Казахстане проходит очередное знаковое событие.

"Железные дороги являются стальными артериями, обеспечивающими развитие экономической и социальной сфер нашего государства. В прошлом году был перевезен максимальный за 30 лет независимости Казахстана объем грузов, который составил свыше 245 млрд тонно-километров. Высокие темпы сохраняются и в текущем году", — сказал Алихан Смаилов. 

Глава правительства подчеркнул, что до конца года объем перевозок грузов с Узбекистаном прогнозируется на уровне порядка 31 млн тонн, что на 16% выше уровня прошлого года.

"Для расширения пропускной способности данного участка, а также повышения экспортного и транзитного потенциала нашей страны мы даем старт строительству крупного железнодорожного проекта – новой линии Дарбаза – Мактаарал", отметил премьер-министр.

Рабочий на железнодорожном пути
Рабочий. Фото: primeminister.kz

Проект разделен на два этапа. Первый предполагает строительство линии Ердаут – Мактаарал – государственная граница Узбекистана с выходом на станцию "Сырдарья".

Мужчина в спецодежде и шлеме
Рабочий. Фото: primeminister.kz

Вторым этапом предусмотрен ввод в эксплуатацию ветки Жетысай – государственная граница Узбекистана с выходом на ту же станцию. Всего будет построено 152 км железнодорожного полотна. Для проекта планируется закупить 19,7 тыс. тонн рельс, а также 280 тыс. комплектов железобетонных шпал и рельсовых скреплений. 

Мужчина в кепке перед рабочими
Рабочий. Фото: primeminister.kz

Строительство новой ж/д магистрали позволит создать 3400 рабочих мест. Доля казахстанского содержания в проекте составит 85%.

Мужчины в спецодежде перед объективом фотографа
Рабочие. Фото: primeminister.kz

После укладки первого звена железнодорожного полотна премьер-министр поздравил всех с началом работ и обозначил необходимость обеспечить качественную реализацию проекта в установленный срок.

Руки рабочего с инструментом
Рабочий. Фото: primeminister.kz

Стенд с информацией
Маршрут новой железной дороги. Фото: primeminister.kz

Заместитель председателя правления АО "НК "ҚТЖ" Канат Альмагамбетов подчеркнул, что линия Дарбаза – Мактаарал соединит два отдаленных района Туркестанской области – Мактааральский и Жетысайский – с остальной частью Казахстана.

"Будет построено 9 станций. Железная дорога даст прямой выход грузов с Казахстана в эти районы и с данных районов в Казахстан. Потому что сейчас они вынуждены проходить границу с Узбекистаном. Это сказывается на развитии районов. После строительства они получат новый серьезный импульс", — сказал он.

Подвоз материалов для строительства
Строительство железной дороги. Фото: primeminister.kz

Мужчина в спецодежде и каске
Рабочий. Фото: primeminister.kz

По его словам, также существенно увеличится транзитный потенциал Казахстана

"Грузы, которые идут на Афганистан, Иран, Таджикистан и Узбекистан, будут быстрее проходить по этой линии. Еще один эффект: ослабится напряжение на участке Сарыагаш – Ташкент. В последние годы там много грузов. При этом не все из них вовремя передаются, потому что этот стык не рассчитан на такой грузопоток. Он резко возрос в последние два-три года. Строительство поможет разгрузить этот основной участок и дать движение пассажирским поездам", — отметил Канат Альмагамбетов.

Люди позируют перед объективом фотографа
Общее фото: primeminister.kz

Он также сообщил, что в настоящее время обсуждается строительство железной дороги через Пакистан в Индию. И запуск линии Дарбаза – Мактаарал станет значительным вкладом Казахстана в развитие этого стратегического маршрута.

"Мы прогнозируем, что грузопоток дополнительно увеличится на 10-14 млн тонн. А в дальнейшем возможен рост до 20-25 млн тонн. Этот участок, обходя Ташкентский узел, будет гораздо быстрее провозить грузы в обоих направлениях", — заключил Канат Альмагамбетов.

Новые рельсы и рабочий вагон
Строительство железной дороги. Фото: primeminister.kz

Стоит отметить, что в рамках дальнейшего расширения транспортно-транзитного потенциала Казахстана правительством ведется планомерная работа по развитию ж/д инфраструктуры. В частности, уже идет строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты и новой железной дороги в обход Алматы. В ближайшее время планируется старт работ по новой ж/д линии Бахты – Аягоз с выходом на третий международный стык с Китаем. Всего в течение трех лет в республике будет построено свыше 1300 км железных дорог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2047699-novaya-zheleznaya-doroga-svyazhet-kazahstan-i-uzbekistan/

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