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Новую железную дорогу начали строить в обход Алматы

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Строительство новой железной дороги
Строительство новой железной дороги. Фото: primeminister.kz

В Алматинской области началось строительство новой железной дороги в обход станции Алматы. Благодаря этому улучшится грузопоток, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Строительство новой железнодорожной линии в обход станции Алматы стартовало в Алматинской области.

"Инфраструктурный проект, имеющий большое значение для развития транспортно-транзитного потенциала республики, реализуется по поручению главы государства. В церемонии закладки первого звена ж/д полотна принял участие премьер-министр Алихан Смаилов", – говорится на сайте правительства.

Грузоперевозки по железной дороге между Казахстаном и Китаем в прошлом году составили свыше 23 млн тонн, превысив исторический максимум. А с начала этого года показатель вырос почти на четверть.

Алихан Смаилов
Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

В связи с этим ж/д узел Алматы, находящийся на перекрестке основных международных маршрутов, испытывает повышенную нагрузку.

Отмечается, что проект позволит переориентировать грузопоток на новую железную дорогу Жетыген – Казыбек бек, минуя станцию Алматы. Новая ветка снизит нагрузку на 40%, тем самым сократив время доставки грузов.

"На данном транзитном коридоре Алматинский железнодорожный узел обеспечивает движение поездов по четырем направлениям: Шу, Актогай, Алтынколь и Алматы-2. Реализация указанного проекта значительно сократит срок доставки грузов", —  сказал Смаилов.

В строительстве железной дороги задействуют 1400 человек, при эксплуатации линии — порядка 500 человек. А производство шпал, рельсов и трансформаторов, поставка инертных материалов, песка и щебня будут осуществлять местные компании.

В целом в процессе строительства будет уложено 130 км железнодорожных путей, построено 3 станции, 13 мостов, 5 ж/д и 1 автомобильный путепровод.

По словам зампредседателя правления АО "НК "ҚТЖ" Каната Альмагамбетова, сегодня грузы, попадая в узел Алматы, задерживаются на 1,5-2 суток, но благодаря новой ж/д линии работа значительно улучшится.

Напомним, в январе глава КТЖ Нурлан Сауранбаев во время встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым сообщил о реализации инфраструктурных проектов. Сауранбаев рассказал, что всего в течение трех лет планируется построить 1285 километров путей, что позволит увеличить грузопоток и повысить экспортный потенциал страны. Доля казахстанского содержания при строительстве составит 85%.

Кроме того, грузооборот АО "НК "ҚТЖ" вырос до 252 млрд тонно-километров, что является историческим максимумом за годы независимости страны.

Добавим, по информации на сайте "Академик", железнодорожная линия – технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные пути, станции с полосой отвода и совокупность устройств электроснабжения, железнодорожной автоматики и телемеханики, железнодорожной электросвязи, а также здания, строения, сооружения, устройства и оборудование, обеспечивающие функционирование этого комплекса и безопасное движение железнодорожного подвижного состава.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2045687-novuyu-zheleznuyu-dorogu-nachali-stroit-v-obhod-almaty/

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