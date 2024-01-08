90 млн тенге потеряли бизнесмены из-за ошибки Управления образования Павлодарской области

В Павлодарской области были выявлены ошибки при составлении бюджетных заявок на организацию питания школьников. К ответственности привлечен заместитель руководителя управления образования, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, был проведен анализ исполнения договоров по организации питания в школах.

Его результаты показали, что расчеты сумм питания произведены с нарушениями требований Предпринимательского кодекса, правил организации питания, налогового и бюджетного законодательств.

"Установлено, что управлением образования в ходе составления бюджетных заявок в расчет стоимости одноразового школьного питания не принята во внимание ставка НДС (12%).

Оплата за организацию питания производилась за вычетом налога, то есть 402 тенге вместо положенных 450 тенге на одного ученика", - рассказали в прокуратуре.

Указанные обстоятельства повлекли нарушение прав 33 субъектов, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания.

"По акту надзора практика формирования бюджетных заявок пересмотрена. Предпринимателям выплачена необоснованно удержанная сумма НДС в размере 90 млн тенге.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель руководителя управления образования области", - отметили в надзорном органе.

Осенью 2023 года просроченный кефир нашли в одной из школ Алматинской области. Арендаторы заявили, что не давали его детям, некоторые родители высказали жалобы.

До этого в другой школе Алматинской области разгорелся такой же скандал - ученикам младших классов, получающим бесплатное питание, раздали йогурты, просроченные на два года. Отдел образования организовал рабочую группу, которая провела проверку столовой указанной школы.

Также глава Минпросвещения Гани Бейсембаев на брифинге СЦК рассказал, хватает ли 579 тенге в день для качественного питания школьников. Он заявил, что денег, выделяемых из бюджета на организацию разового горячего питания в школах, достаточно.

Напомним, с 1 сентября 2023 года ученики начальных классов и школьники из малообеспеченных семей в Казахстане бесплатно питаются в столовых в школах.