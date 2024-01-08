Пропавшего после ссоры с женой акмолинца нашли

В одном из сел Акмолинской области найден 35-летний житель Щучинска, который пропал после ссоры с женой. Об этом сообщили в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение без вести пропавшего 35-летнего жителя Щучинска, ушедшего из дома после конфликта с женой, с которой, кстати, дело шло к разводу.

Ориентировка с его приметами была направлена во все города и области. Стражами порядка был расширен масштаб поисков, опрошены знакомые и тщательно прочесаны потенциальные места, где мог побывать исчезнувший.

Чтобы найти без вести пропавшего, к поискам были подключены также и волонтеры. Фото с приметами жителя Щучинска разместили в СМИ и социальных сетях, в том числе и на официальных аккаунтах соцсетей ДП Акмолинской области.

"В результате масштабных поисков правоохранители установили местонахождение пропавшего. Его нашли в селе Жалтыр Астраханского района живым и здоровым.

Полицейские провели с мужчиной профилактическую работу. Сам он рассказал, что ни к кому претензий не имеет и приехал в село по собственному желанию", - отметили в ДП Акмолинской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Акмолинской области после ссоры с супругой пропал 35-летний Артур Тыщенко. С заявлением в полицию обратилась его мать. Стражи порядка приступили к поискам.

А в Алматинской области искали пропавшую 25 декабря 2023 года мать двоих детей. Молодая женщина рано утром выехала из дома и перестала выходить на связь.

6 января 2024 года полицейские проинформировали, что в результате принятых мер местонахождение без вести пропавшей было установлено. Правоохранители передали ее близким родственникам, проведя профилактическую беседу.