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Пропавшую в Алматинской области молодую женщину нашли

Опубликовано:

Молдир Абдыманапова
Молдир Абдыманапова. Фото: almaty.tv

Найдена пропавшая в Алматинской области 25 декабря 2023 года 33-летняя мать двоих детей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает NUR.KZ.

Как рассказали в ведомстве, 25 декабря 2023 года в полицию территориального подразделения ДП Алматинской области обратились родственники пропавшей женщины 1990 года рождения.

"Обращение было незамедлительно зарегистрировано в ЕРДР ОП Кегенского района и начаты все необходимые поисковые мероприятия.

По результатам принятых мер местонахождение без вести пропавшей девушки было установлено, она сотрудниками полиции передана близким родственникам", - пояснили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Кроме того, с женщиной проведены соответствующие профилактические беседы о недопущении подобных ситуаций впредь.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 декабря 2023 года в Алматинской области пропала 33-летняя мать двоих детей Молдир Абдыманапова. Она рано утром выехала из дома и перестала выходить на связь.

Что делать при пропаже человека

Как отмечается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054226-propavshuyu-v-almatinskoy-oblasti-moloduyu-zhenschinu-nashli/

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