Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Около двух недель не могут найти пропавшую в Алматинской области молодую женщину

Опубликовано:

Молдир Абдыманапова
Молдир Абдыманапова. Фото: almaty.tv

В Алматинской области почти две недели назад пропала 33-летняя Молдир Абдыманапова. Молодая женщина проживает в селе Кеген, воспитывает двоих детей, передает Almaty.tv.

По словам родственников пропавшей, Молдир Абдыманапова ушла из дома 25 декабря 2023 года, предположительно, в 6 часов утра и до сих пор не вернулась. Есть информация о том, что мать двоих детей доехала на такси до поворота в Есике. 

Приметы: рост 162-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, длинные.

Была одета: черная норковая шуба, синие джинсы, черные ботинки.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о пропавшей, просьба связаться по телефонам: 8 701 375 9291, 8 705 105 3131 или 102.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054203-okolo-dvuh-nedel-ne-mogut-nayti-propavshuyu-v-almatinskoy-oblasti-moloduyu-zhenschinu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.