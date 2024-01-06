Около двух недель не могут найти пропавшую в Алматинской области молодую женщину

В Алматинской области почти две недели назад пропала 33-летняя Молдир Абдыманапова. Молодая женщина проживает в селе Кеген, воспитывает двоих детей, передает Almaty.tv.

По словам родственников пропавшей, Молдир Абдыманапова ушла из дома 25 декабря 2023 года, предположительно, в 6 часов утра и до сих пор не вернулась. Есть информация о том, что мать двоих детей доехала на такси до поворота в Есике.

Приметы: рост 162-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, длинные.

Была одета: черная норковая шуба, синие джинсы, черные ботинки.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о пропавшей, просьба связаться по телефонам: 8 701 375 9291, 8 705 105 3131 или 102.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.