Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Мужчина пропал в Акмолинской области после ссоры с женой

Опубликовано:

Мужчина пропал в Акмолинской области
Артур Тыщенко. Фото: ДП Акмолинской области

Полицейские Акмолинской области разыскивают пропавшего без вести 35-летнего мужчину. По данным правоохранителей, он ушел из дома после ссоры с женой, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 4 января в 11.39 в дежурную часть отдела полиции Бурабайского района поступило телефонное сообщение от 56-летней жительницы Щучинска.

"Она сообщила, что 3 января ее сын Артур Тыщенко 13.05.1988 года рождения оставил записку и ушел в неизвестном направлении после конфликта с женой, с которой, кстати, дело шло к разводу", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Данный факт полицейские зарегистрировали и сразу же приступили к розыску пропавшего. На его поиски ориентировали следственно-оперативную группу и участковых инспекторов полиции, обслуживающих данный административный участок.

Приметы мужчины: лицо европейской внешности, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие, темно-русые. На момент ухода из дома он был одет в темную болоньевую удлиненную куртку с капюшоном и темные брюки.

"На данный момент полицейские тщательно проверили все улицы района, опросили очевидцев и односельчан, друзей, знакомых, родных. Однако положительных результатов нет", - отметили в ведомстве.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о мужчине, полицейские просят незамедлительно сообщить в ОКП ОП Бурабайского района по тел. 8 (716-36) 6-06-89, 6-06-07 или 102.

Накануне также стало известно о 24-летнем жителе Риддера, которого ищут уже второй месяц. Молодой человек пропал в ноябре 2023 года в горах ВКО. Поиски ведут стражи порядка и волонтеры.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054144-muzhchina-propal-v-akmolinskoy-oblasti-posle-ssory-s-zhenoy/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.