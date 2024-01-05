Мужчина пропал в Акмолинской области после ссоры с женой

Полицейские Акмолинской области разыскивают пропавшего без вести 35-летнего мужчину. По данным правоохранителей, он ушел из дома после ссоры с женой, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 4 января в 11.39 в дежурную часть отдела полиции Бурабайского района поступило телефонное сообщение от 56-летней жительницы Щучинска.

"Она сообщила, что 3 января ее сын Артур Тыщенко 13.05.1988 года рождения оставил записку и ушел в неизвестном направлении после конфликта с женой, с которой, кстати, дело шло к разводу", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Данный факт полицейские зарегистрировали и сразу же приступили к розыску пропавшего. На его поиски ориентировали следственно-оперативную группу и участковых инспекторов полиции, обслуживающих данный административный участок.

Приметы мужчины: лицо европейской внешности, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы короткие, темно-русые. На момент ухода из дома он был одет в темную болоньевую удлиненную куртку с капюшоном и темные брюки.

"На данный момент полицейские тщательно проверили все улицы района, опросили очевидцев и односельчан, друзей, знакомых, родных. Однако положительных результатов нет", - отметили в ведомстве.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о мужчине, полицейские просят незамедлительно сообщить в ОКП ОП Бурабайского района по тел. 8 (716-36) 6-06-89, 6-06-07 или 102.

Накануне также стало известно о 24-летнем жителе Риддера, которого ищут уже второй месяц. Молодой человек пропал в ноябре 2023 года в горах ВКО. Поиски ведут стражи порядка и волонтеры.

Что делать при пропаже человека

Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.