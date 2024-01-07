Дождь и +13 градусов ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в воскресенье, 7 января. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до +7 градусов, а ночью – опустится до -3 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до 0 градусов, ночью же температура снизится до -7 градусов. Скорость ветра – 9,1 м/с.

При этом в столице возможны метель и гололед.

В Шымкенте сегодня ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до +13 градусов, а ночью – опустятся до +8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 10,1 м/с.

При этом на сегодняшний день в 13 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Синоптики сообщили о прогнозирующихся метелях, гололеде, а также о сильном снеге и ветре.