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Метель и сильный снег ожидаются в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Снегопад на улице
Снегопад. Иллюстративное фото: Willowpix/Getty Images

Штормовое предупреждение объявлено на 7 января в ряде регионов Казахстана - ожидаются метель, гололед, сильный снег и ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Днем в воскресенье в Астане возможны метель и гололед.

7 января днем на севере Карагандинской области ожидается гололед. На востоке региона - туман. Ветер днем на севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье днем на большей части области Ұлытау может быть гололед. Ветер днем на севере региона, порывы 18 м/с.

7 января ночью и утром на севере и востоке Акмолинской области ожидается туман. Днем - метель, гололед, ветер на западе, севере, востоке региона, порывы 15-20 м/с.

Ночью в воскресенье на севере Актюбинской области может быть сильный снег. На севере, западе, в центре региона - гололед, туман.

7 января на севере Туркестанской области ожидается туман. Ветер утром и днем на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах региона 15-20 м/с, на горных перевалах - 23 м/с.

В воскресенье днем на севере и востоке Западно-Казахстанской области может быть сильный снег. На юге региона - туман. На большей части области ожидаются гололед, низовая метель, ветер днем на западе региона, порывы 15-20 м/с.

7 января днем на большей части Северо-Казахстанской области возможен снег. На севере, востоке, юге региона ожидается метель. На юго-западе области - туман, гололед. Ветер днем на севере, востоке, юге региона, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье на востоке, в горных районах области Жетісу могут быть туман и гололед. Ветер на востоке региона, порывы 15-20 м/с.

7 января на севере, юге и востоке Атырауской области сохраняются туман, гололед.

На большей части Кызылординской области ожидается дождь. В центре, на западе, севере региона - туман. Ветер днем на севере, в центре области 15-20 м/с.

7 января днем на севере и юге Костанайской области синоптики прогнозируют сильные осадки (преимущественно снег), на большей части региона - метель. На юге - туман, гололед. Ветер днем на западе, севере, востоке области, порывы 15-20 м/с.

В воскресенье ночью и утром на западе, северо-востоке Мангистауской области ожидаются гололед и туман.

Напомним, 6 января в Астане синоптики прогнозировали снегопад, а в Шымкенте повышение температуры до 16 градусов тепла.

При этом, по данным специалистов, с 5 по 8 января на большей части Казахстана ожидается снег, в южных регионах – осадки в виде дождя и снега.

Снегопад возможен 7 и 8 января на северо-западе, севере и в центре республики. Наряду с обильными осадками в северной половине страны могут быть гололед и метель.

Помимо этого, почти по всей стране в эти дни ожидаются туманы и усиление ветра. Синоптики отмечали, что вторжение холодных воздушных масс, связанных с отрогом Северо-западного антициклона, вызовет резкое понижение температур на западе, северо-западе, севере и востоке Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054219-metel-i-silnyy-sneg-ozhidayutsya-v-ryade-regionov-kazahstana/

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