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До 16 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

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Снеговик
Снеговик. Иллюстративное фото: Rosmarie Wirz/Getty Images

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 6 января. Прогноз специалистов опубликован на портале OpenWeather, передает NUR.KZ.

Сегодня в Алматы синоптики прогнозируют облачную погоду. Температура днем поднимется до 6 градусов тепла, а ночью опустится до -2 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

В Астане ожидается снегопад. Днем температура воздуха составит -3 градуса, а ночью снизится до -10 градусов. Скорость ветра - 5,3 м/с.

В Шымкенте возможна переменная облачность. В дневное время столбики термометров могут подняться до 16 градусов тепла, а ночью опустятся до 5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,1 м/с.

Напомним, на 6 января в ряде регионов Казахстана было объявлено штормовое предупреждение. Так, по данным синоптиков, в Астане ожидается туман, а на дорогах возможна гололедица.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054185-do-16-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Колмакова Виктория

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До 16 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана
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