30-градусные морозы пообещали в Казахстане синоптики

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня - с 5 по 8 января, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

Как сообщается на официальном сайте "Казгидромета", в ближайшие дни под влиянием ложбины активного Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается снег, в южных регионах – осадки в виде дождя и снега.

6 января на северо-западе ожидается сильный снег, на юге – сильные осадки в виде дождя и снега, а 7 и 8 января на северо-западе, севере и в центре прогнозируют снегопад. Наряду с обильными осадками в северной половине республики ожидаются гололед и метель.

Помимо этого, почти по всей стране в конце недели ожидаются туманы и усиление ветра.

Синоптики отмечают, что вторжение холодных воздушных масс, связанных с отрогом Северо-западного антициклона, вызовет резкое понижение температур на западе, северо-западе, севере и востоке страны.

Так, на западе и северо-западе в ночные часы ожидается понижение температуры до 8-25 градусов мороза, на севере - до минус 5-30 градусов, а на востоке республики - до 5-18 градусов мороза. В южных регионах ночью основной фон температуры останется в пределах минус 5 - плюс 7 градусов.

Как вести при сильном морозе и в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.

"В холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук", - говорится в сообщении спасателей.

Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации: