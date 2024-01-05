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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

30-градусные морозы пообещали в Казахстане синоптики

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Люди гуляют по городу зимой
Заснеженный город. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня - с 5 по 8 января, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

Как сообщается на официальном сайте "Казгидромета", в ближайшие дни под влиянием ложбины активного Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается снег, в южных регионах – осадки в виде дождя и снега.

6 января на северо-западе ожидается сильный снег, на юге – сильные осадки в виде дождя и снега, а 7 и 8 января на северо-западе, севере и в центре прогнозируют снегопад. Наряду с обильными осадками в северной половине республики ожидаются гололед и метель.

Помимо этого, почти по всей стране в конце недели ожидаются туманы и усиление ветра.

Синоптики отмечают, что вторжение холодных воздушных масс, связанных с отрогом Северо-западного антициклона, вызовет резкое понижение температур на западе, северо-западе, севере и востоке страны.

Так, на западе и северо-западе в ночные часы ожидается понижение температуры до 8-25 градусов мороза, на севере - до минус 5-30 градусов, а на востоке республики - до 5-18 градусов мороза. В южных регионах ночью основной фон температуры останется в пределах минус 5 - плюс 7 градусов.

Как вести при сильном морозе и в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.

"В холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук", - говорится в сообщении спасателей.

Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

  • если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;
  • нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;
  • автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;
  • периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.
  • если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054066-sneg-dozhdi-i-30-gradusnye-morozy-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-kontse-nedeli/

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