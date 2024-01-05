Метель, туман и гололед: жителей Астаны и ряда регионов Казахстана предупредили о непогоде

В Астане и еще ряде областей Казахстана завтра, 6 января, синоптики объявили штормовое предупреждение. В регионах ожидаются плохие погодные условия, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

По данным синоптиков, завтра в Астане ожидается туман, на дорогах возможна гололедица.

В области Ұлытау, Актюбинской и Кызылординской областях в субботу также ожидается туман, местами гололед.

В Карагандинской и Мангистауской областях прогнозируется низовая метель, гололед, местами туман.

В Костанайской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай ожидается метель. Местами возможен туман и сильный ветер.

В Акмолинской области синоптики завтра прогнозируют низовую метель, на дорогах гололедицу. На западе, юге области ожидается туман, местами ветер порывами до 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской и Павлодарской областях синоптики обещают метель и ветер порывами до 15-20 м/с.