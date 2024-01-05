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Прием заявок на участие в январском ЕНТ продлили в Казахстане

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Школьник сдает экзамен
Тестирование. Иллюстративное фото: pixabay.com

Заявки на участие в январском ЕНТ принимаются до 9 января включительно, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

"Прием заявлений на январское ЕНТ продлен до 9 января включительно.

Нами ведется работа по открытию дополнительных мест в регионах", – говорится в сообщении.

В ведомстве также призвали казахстанцев не доверять неофициальным источникам информации.

Напомним, в сентябре в Национальном центре тестировании сообщили, что на ЕНТ-2024 года пороговый балл по предметам "Математическая грамотность" и "Грамотность чтения" снижен до 3 баллов.

Также глава Миннауки подчеркнул, что количество предметов на ЕНТ остается прежним – три обязательных и два на выбор. Однако, число заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократится на 5 вопросов. Также увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40.

Однако позже Саясат Нурбек сообщил об отмене одного из новшеств на ЕНТ-2024, которое планировалось в 2022 году.

Добавим, что по информации на сайте Национального центра тестирования, Единое национальное тестирование (ЕНТ) – это одна из форм отборочных экзаменов для поступления в организации высшего и (или) послевузовского образования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054171-priem-zayavok-na-uchastie-v-yanvarskom-ent-prodlili-v-kazahstane/

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