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Как изменилась численность населения Казахстана в 2023 году

Опубликовано:

Вид на Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Обновленные данные о численности населения Казахстана предоставило Бюро национальной статистики сегодня, 5 января 2024 года, в своем Telegram-канале, передает NUR.KZ.

Численность населения на 1 декабря 2023 года составила 20 014 575 человек, из них горожане – 12 431 220 человек, сельские жители - 7 583 355 человек.

Отмечается, что с начала 2023 года численность населения увеличилась на 247 768 человек, из них за счет естественного прироста на 239 422 человек, миграции - на 8 346 человек.

Самые высокие темпы роста населения зарегистрированы в городах Астана – на 5,11%, Алматы – на 2,82% и Мангистауской области – на 2,40%.

Напомним, что 16 ноября 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что численность населения Казахстана достигла 20 миллионов. Он поздравил казахстанцев с этим событием.

Позже в Бюро нацстатистики сообщили, что 20-миллионными жителями Казахстана стали сразу несколько человек – все они родились 14 ноября 2023 года.

Также замглавы ведомства Максат Турлубаев рассказал, как велись подсчеты для определения 20-миллионных жителей Казахстана. Он пояснил, что с учетом демографических событий, числа родившихся, умерших, прибывших в страну и выбывших из страны, было определено, что 20-миллионный казахстанец появится в ноябре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054163-kak-izmenilas-chislennost-naseleniya-kazahstana-v-2023-godu/

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