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"Принимать мобильные переводы незаконно": в ДГД пояснили, что ждет таксистов

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Деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ДГД Алматы рассказали, могут ли таксисты принимать мобильные переводы. В первую очередь, они должны быть зарегистрированы как ИП, отмечают в ДГД в ответ на запрос корреспондента NUR.KZ.

Руководитель управления разъяснительной работы и контакт-центра Департамента государственных доходов по городу Алматы Айжан Бекеева отметила, что таксистам, зарегистрированным в качестве ИП, запрещено принимать переводы от клиентов.

"Есть мобильные переводы, а есть понятие "мобильные платежи". Принимать мобильные переводы считается как бы незаконным. Он может применяться только в личных целях. То есть, родителям, сестренке, коллегам.

А вот мобильные платежи – это, как ИП зарегистрировался, QR-код, через POS-терминалы, через карточки", рассказала руководитель управления разъяснительной работы и контакт-центра Департамента государственных доходов по городу Алматы Айжан Бекеева.

Главное – быть зарегистрированным в качестве ИП. Сделать это можно в e-Salyq Business либо Яндекс такси и оплачивать ежемесячно 1 процент, вместе с другими социальными выплатами, отмечает Айжан Бекеева. Также она отметила, что повальных проверок, как многие предприниматели думают, сейчас нет.

С этого года в Казахстане начнут проверять мобильные переводы, из-за этого во многих магазинах отказываются принимать карты и переводы и не хотят проводить платежи по QR-коду. Налоговики считают, что бизнес вновь вернулся к наличке, чтобы скрыть прибыль и не платить налоги.

Ранее представители Департамента государственных доходов Алматы рассказали насколько законны требования таксистов платить наличными и как работать таксистам, не нарушая закон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054131-prinimat-mobilnye-perevody-nezakonno-v-dgd-poyasnili-chto-zhdet-taksistov/

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