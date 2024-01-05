Дефект нашли на реконструированном за 315 млн тенге водопроводе в Мангистау

В Мангистауской области реконструированный за 315 млн тенге водопровод временно не пригоден для использования, передает NUR.KZ со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона.

Сообщается, что водопровод "Баскудык-Беки" временно не пригоден для использования из-за возникшей проблемы при запуске системы водоснабжения на 7 километрах водопровода.

В регион, чтобы ознакомиться с возникшей ситуацией, прибыли депутат сената Бекбол Орынбасаров и вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

Как сообщил депутат Бекбол Орынбасаров, на реконструкцию водопровода "Бек-Баскудык" из республиканского бюджета было выделено 273 млн тенге, из местной казны – 42 млн тенге.

"Для того, чтобы этот вопрос был решен положительно, необходимо полностью передать водопровод в собственность местных исполнительных органов", – заявил он.

Вице-министр добавил, что водопровод "Баскудык-Беки" будет передан на баланс местного акимата до конца текущего месяца. Также он отметил, что вопрос будет полностью решен в течение двух лет.

"Для исправления ситуации на 7 километрах трубопровода, где выявлен дефект, будет подготовлена проектно-сметная документация и объявлен открытый тендер. И только потом начнется ремонт. А до этого жителям села Беки питьевая вода будет доставляться на водовозе", – сказал Ерболат Ибрайханов.

Напомним, еще в сентябре 2022 года сообщалось, что жители сел в Мангистауской области ежедневно отстаивают огромные очереди, чтобы купить воду. Им уже как несколько лет назад провели водопровод, однако вода в домах так и не появилась.

В мае 2023 года премьер-министр Алихан Смаилов раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого снабжения. Он отметил, что в прошлом году на реализацию 402 проектов по строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения из бюджета выделено 280 млрд тенге.

Между тем в декабре магистральный водовод замерз в Темиртау из-за сильных морозов, примерно полсотни многоэтажек остались без холодной воды.