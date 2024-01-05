Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Дефект нашли на реконструированном за 315 млн тенге водопроводе в Мангистау

Опубликовано:

Водопровод
Водопровод. Фото: facebook.com/cok.mangystau

В Мангистауской области реконструированный за 315 млн тенге водопровод временно не пригоден для использования, передает NUR.KZ со ссылкой на Центр общественных коммуникаций региона.

Сообщается, что водопровод "Баскудык-Беки" временно не пригоден для использования из-за возникшей проблемы при запуске системы водоснабжения на 7 километрах водопровода.

В регион, чтобы ознакомиться с возникшей ситуацией, прибыли депутат сената Бекбол Орынбасаров и вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

Как сообщил депутат Бекбол Орынбасаров, на реконструкцию водопровода "Бек-Баскудык" из республиканского бюджета было выделено 273 млн тенге, из местной казны – 42 млн тенге.

"Для того, чтобы этот вопрос был решен положительно, необходимо полностью передать водопровод в собственность местных исполнительных органов", – заявил он.

Вице-министр добавил, что водопровод "Баскудык-Беки" будет передан на баланс местного акимата до конца текущего месяца. Также он отметил, что вопрос будет полностью решен в течение двух лет.

"Для исправления ситуации на 7 километрах трубопровода, где выявлен дефект, будет подготовлена проектно-сметная документация и объявлен открытый тендер. И только потом начнется ремонт. А до этого жителям села Беки питьевая вода будет доставляться на водовозе", – сказал Ерболат Ибрайханов.

Напомним, еще в сентябре 2022 года сообщалось, что жители сел в Мангистауской области ежедневно отстаивают огромные очереди, чтобы купить воду. Им уже как несколько лет назад провели водопровод, однако вода в домах так и не появилась.

В мае 2023 года премьер-министр Алихан Смаилов раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого снабжения. Он отметил, что в прошлом году на реализацию 402 проектов по строительству и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения из бюджета выделено 280 млрд тенге.

Между тем в декабре магистральный водовод замерз в Темиртау из-за сильных морозов, примерно полсотни многоэтажек остались без холодной воды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054101-defekt-nashli-na-rekonstruirovannom-za-315-mln-tenge-vodoprovode-v-mangistau/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.