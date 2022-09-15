Воду по талонам вынуждены покупать жители Мангистау (видео)

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Жители поселка Кызылтобе в Мангистауской области ежедневно отстаивают огромные очереди, чтобы купить воду. Еще четыре года назад в село провели водопровод, однако вода в домах так и не появилась, передает сайт телеканала КТК.

Каждый день жители Кызылтобе занимают свою очередь у водовоза. Для них это в буквальном смысле вопрос жизни и смерти. Иначе получить воду в поселке невозможно, а напоить членов семьи как-то нужно.

"Вот уже четыре года прошло с того момента, как подвели к нам трубу. Ничего так и не сделано с тех пор. Мы вынуждены покупать воду с водовозов. Раньше четыре куба стоили 2200 тенге, а сейчас 2800. И это по талонам. У частников – по 4000 тенге. В одной семье по 15 человек, вода быстро расходуется. Объемов по талонам не хватает", - рассказал сельчанин Сарсенбай Торебайулы.

Сельчане не понимают, почему в XXI веке они оказались на уровне первобытных людей, бьющихся за элементарные блага цивилизации. Много лет чиновники обещали сделать водопровод и даже подвели к поселку трубу. Но уже четыре года она служит лишь «памятником» тому, что люди могли бы жить иначе.

"Чтобы получить воду по талону по скидочной цене, нужно отстоять недельную очередь. Сейчас вот у меня дома нет воды. Мне четырех кубов хватает только на две недели. Я пенсионер, не могу себе позволить купить у частников воду за 4-5 тысяч: там очередей нет. Поэтому приходится ждать", - сетует житель Кызылтобе-2 Калдыбай Кушимов.

Водопровод начал работать только в январе прошлого года. Однако вода в кранах появилась далеко не во всех поселках.

"По Мунайлинскому району нашим жителям необходимо 35-40 тысяч кубометров воды. Поступает 13-15 тысяч кубометров воды. Мы не смогли всех обеспечить.

В настоящее время на опреснительном заводе «Каспий» идет реконструкция. Есть надежда, что она закончится в ноябре. После этого на наш район будут выделять необходимый объем воды", - заявил руководитель отдела ЖКХ Мунайлинского района Карасай Абыханов.

Чиновники обнадеживают: вероятнее всего, к новому году жизнь кызылтобинцев изменится. А пока этого не произошло, людям остается только стоять в очередях.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1987837-vodu-po-talonam-vynuzhdeny-pokupat-zhiteli-mangistau-video/