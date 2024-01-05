Местные жители не будут платить за въезд в Бурабай

Проживающих на территории национального парка "Бурабай" освободили от оплаты за въезд. С первого января там ввели новый тариф, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Акмолинской области.

На официальном сайте ведомства сообщается, что местные власти поставили точку в вопросе оплаты за въезд на территорию национального природного парка "Бурабай" для жителей.

"Согласно п.3 ст.590 Налогового кодекса РК не являются плательщиками платы - физические лица, постоянно проживающие в населенных пунктах и имеющие дачные участки, которые расположены в границах особо охраняемых природных территорий", - пояснил руководитель областного департамента государственных доходов Дулат Нурмулдин.

Сейчас в границах нацпарка проживает более 500 жителей Бурабайского района. Все они освобождены от уплаты за въезд.

Глава региона также поручил акимату Бурабайского района разработать алгоритм въезда для сотрудников объектов размещения на территории курорта (отели, гостиницы, дома отдыха — прим. автора).

На сайте нацпарка сообщается, что с 1 января 2024 года в Казахстане вступили в действие новые ставки платы за пользование особо охраняемыми природными территориями:

с пешехода – 0,1 МРП (369 тенге);

за мотоцикл, мопед, квадроцикл – 0,2 МРП (738 тенге);

за легковой автомобиль – 0,3 МРП (1 108 тенге);

за микроавтобусы вместимостью до 16 мест и грузовые автомобили – 1 МРП (3 692 тенге);

за автобусы до 32 мест – 2 МРП (7 384 тенге);

за автобусы свыше 32 мест – 3 МРП (11 076 тенге).

Оплата теперь будет взиматься за каждый день пребывания на территории нацпарка. На пропускных пунктах установили терминалы.

Добавим, что парк Бурабай занимает площадь 129,3 тыс. га. Часть Казахского мелкосопочника, хвойные леса, чистые озера, среди которых Бурабай, включены в особый природный фонд страны. С XIX века местность славится как санаторно-курортная. Основная часть флоры состоит из сосен, есть березы, осины, кустарники. Здесь водятся олени, лоси, кабаны, косули, белки, горностаи, ласки. На озерах множество водоплавающих птиц.

В августе прошлого года депутат мажилиса выразил недовольство платными туалетами в национальном парке Бурабай. Он назвал ситуацию неприемлемой.

Летом казахстанцы заявляли, что цены на отдых в Щучинско-Боровской курортной зоне завышены. Они подсчитали, что дешевле отдохнуть в Турции. Аким Акмолинской области тогда ответил, что в регионе представлены разные ценовые варианты для отдыха.

Накануне стало известно, что налог для иностранных туристов официально отменили в Казахстане. Больше они не будут платить взнос за проживание в местах размещения.