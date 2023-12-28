Просроченные конфеты на Новый год получили дети в Павлодарской области
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Дети из Аксу получили просроченные конфеты на Новый год - инцидент произошел на торжественном мероприятии с участием особенных детей, пишет Pavlodarnews.
Проводить утренники в честь Нового года для особенных детей в Аксу стало уже традицией, однако в этом году подарки омрачили праздник.
Сообщается, что подаренные сладости вызвали возмущение у родителей. Они жаловались на твердость конфет и подозрительный запах.
Выяснилось, что сладости оказались просроченными.
Руководитель отдела образования Аксу Кайрат Смагулов извинился перед родителями.
"Восемь лет заводы дарят подарки нашим особенным деткам, и ни разу подобных случаев не было. Это моя вина, что не проверил подарки на сроки. Я и не думал, что с этим будут проблемы", - сказал он.
По словам главы отдела образования, подарки привезли за день до утренника.
"И только после жалоб я заметил, что места сроков годности заклеены новыми марками", - добавил он.
По словам Смагулова, подарки заменят.
Отметим, что это не первый скандал с просрочкой в Казахстане за последнее время.
В октябре в Алматинской области ученикам младших классов, получающим бесплатное питание, раздали йогурты, просроченные на два года.
Отдел образования организовал оперативную рабочую группу, которая провела проверку столовой в этой школе. К директору школы была применена дисциплинарная мера. Индивидуальному предпринимателю отправлено уведомление.
Через несколько дней просроченную еду нашли еще в одной школе Алматинской области.
В одном из сел региона в столовой школы обнаружили просроченный кефир. Арендаторы заявили, что не давали его детям, однако некоторые родители высказали жалобы.
Их заинтересовало, почему продукты компания закупает на базаре вместо того, чтобы брать их у проверенных поставщиков. Директор школы пояснил, что отказываться от услуг частной компании они не могут, так как это госзаказ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053002-prosrochennye-konfety-na-novyy-god-poluchili-deti-v-pavlodarskoy-oblasti/