Просроченные конфеты на Новый год получили дети в Павлодарской области

Дети из Аксу получили просроченные конфеты на Новый год - инцидент произошел на торжественном мероприятии с участием особенных детей, пишет Pavlodarnews.

Проводить утренники в честь Нового года для особенных детей в Аксу стало уже традицией, однако в этом году подарки омрачили праздник.

Сообщается, что подаренные сладости вызвали возмущение у родителей. Они жаловались на твердость конфет и подозрительный запах.

Выяснилось, что сладости оказались просроченными.

Руководитель отдела образования Аксу Кайрат Смагулов извинился перед родителями.

"Восемь лет заводы дарят подарки нашим особенным деткам, и ни разу подобных случаев не было. Это моя вина, что не проверил подарки на сроки. Я и не думал, что с этим будут проблемы", - сказал он.

По словам главы отдела образования, подарки привезли за день до утренника.

"И только после жалоб я заметил, что места сроков годности заклеены новыми марками", - добавил он.

По словам Смагулова, подарки заменят.

Отметим, что это не первый скандал с просрочкой в Казахстане за последнее время.

В октябре в Алматинской области ученикам младших классов, получающим бесплатное питание, раздали йогурты, просроченные на два года.

Отдел образования организовал оперативную рабочую группу, которая провела проверку столовой в этой школе. К директору школы была применена дисциплинарная мера. Индивидуальному предпринимателю отправлено уведомление.

Через несколько дней просроченную еду нашли еще в одной школе Алматинской области.

В одном из сел региона в столовой школы обнаружили просроченный кефир. Арендаторы заявили, что не давали его детям, однако некоторые родители высказали жалобы.

Их заинтересовало, почему продукты компания закупает на базаре вместо того, чтобы брать их у проверенных поставщиков. Директор школы пояснил, что отказываться от услуг частной компании они не могут, так как это госзаказ.