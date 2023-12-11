66 млн тенге заплатят оправданному по делу о развращении ребенка в Актобе

Недавно Актюбинский областной суд рассмотрел дело о развращении ребенка в Актобе. По нему были осуждены, а затем оправданы мать девочки и ее сожитель. Мужчине теперь государство должно выплатить 66 млн тенге, передает "Диапазон".

Как следует из материалов дела, актюбинец в телефоне своей дочери нашел ее фото в обнаженном виде. Он написал заявление в полицию на мать девочки, с которой был в разводе. Дело о развращении малолетней завели на женщину и ее сожителя.

Суд первой инстанции приговорил мать ребенка к 9 годам лишения свободы, а ее гражданского супруга - к 7 годам.

Однако в августе прошлого года областной суд оправдал обоих, так как у них было неопровержимое алиби, подтверждающее, что они просто физически не могли фотографировать малолетнюю в установленное следствием время.

В этом году оправданная взыскала с государства 5 млн тенге за моральный вред, она провела за решеткой больше года за преступление, которого не совершала.

Недавно коллегия областного суда вынесла постановление по иску второго оправданного. Мужчина только за моральный вред требовал 30 млн тенге, а за имущественный ущерб - еще больше. В эту сумму входила зарплата, которую он должен был получить за тот период, что находился под стражей, а также оплата услуг и расходы адвокатов, которые его защищали на следствии и в судах.

Коллегия областного суда вынесла постановление: за моральный вред Министерство финансов должно ему выплатить 7 млн тенге, за имущественный ущерб - 54 млн 186 тысяч тенге, за услуги представителя - еще 5 млн 430 тысяч тенге, то есть более 66 млн тенге.

Напомним, в мае 2022 года уголовный суд Актобе приговорил жительницу города по ст.124 ч.2 УК РК к 9 годам лишения свободы за развратные действия в отношении своей малолетней дочери.

Сожителя женщины осудили по ст.124 ч.1 УК РК (Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней), его отправили в колонию на 7 лет.

По версии обвинения, якобы мать вместе со своим сожителем фотографировала дочь в непристойном виде.

Осужденные подали апелляционную жалобу на приговор суда. Актюбинский областной суд рассмотрел это уголовное дело и оправдал обоих.

Добавим, что согласно ч.2 ст.124 УК РК развращение, совершенное в отношении малолетней (малолетнего) родителем, отчимом, мачехой, педагогом либо иным лицом, на которое законом Республики Казахстан возложены обязанности по ее (его) воспитанию, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

А в соответствии с ч.1 вышеуказанной статьи совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней (малолетнего) наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.