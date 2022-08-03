Актюбинку и ее сожителя оправдали по делу о развращении дочери

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Точку в деле о развращении малолетней поставил Актюбинский областной суд. В порядке апелляции был рассмотрен обвинительный приговор межрайонного суда в отношении матери девочки и ее сожителя. Вынесенный ранее приговор был отменен, подсудимых оправдали, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу облсуда.

В мае этого года уголовный суд Актобе приговорил жительницу города к 9 годам лишения свободы за развратные действия в отношении своей малолетней дочери. За это же преступление осудили и сожителя женщины - его отправили в колонию на 7 лет.

По версии обвинения, якобы мать вместе со своим сожителем фотографировала дочь в непристойном виде.

Осужденные подали апелляционную жалобу на приговор суда. Актюбинский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел это уголовное дело и оправдал обоих осужденных.

"На момент совершения преступления оба осужденных имели неоспоримое алиби. Детализация телефонных звонков, зафиксированных базовыми станциями, указывает, что Ж. и М. в указанное в обвинении время находились в других, разных частях города и были не вместе.

Сведения детализации подтвердили допрошенные в суде сотрудники операторов сотовой связи. В указанное в обвинении время М. разговаривал по телефону с судебным исполнителем. Это ясно из детализации звонков и подтверждено допрошенным судебным исполнителем. Ж. находилась в школе с сыном, об этом свидетельствует журнал регистрации посетителей",- говорится в сообщении Актюбинского областного суда.

Также в облсуде отметили, что показания малолетней потерпевшей вызывают сомнения, а по заключению психолога-криминалиста, девочка находится под влиянием отца, с которым мать находится в разводе.

Фото, о которых идет речь в обвинении, сделаны во время развода родителей. Сделаны они были с телефона девочки, их никому не высылали и сразу же удалили.

Таким образом, апелляционная коллегия пришла к выводу, что обвинение было построено лишь на противоречивых показаниях малолетней, которые были опровергнуты другими доказательствами.

По итогам рассмотрения дела обоих осужденных оправдали и оставили за ними право на реабилитацию и возмещение вреда, полученного в результате незаконных действий органа, ведущего уголовный процесс.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1981562-aktyubinku-i-ee-sozhitelya-opravdali-po-delu-o-razvraschenii-docheri/