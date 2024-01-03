В нижней части Алматы появилась новая зона отдыха (видео)

Новая зона отдыха появилась в Алатауском районе Алматы. Ранее с такой просьбой к властям обращались местные жители, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Новая зона отдыха появилась в микрорайоне Карасу в Алатауском районе размером с 5 футбольных полей. Ранее с просьбой обустроить территорию для досуга и активного отдыха обращались в акимат местные жители.

Как сообщила пресс-служба акимата Алматы в Telegram, на площади в 36,5 тыс. кв. метров уложили брусчатку и асфальт, установили 79 осветительных приборов, 32 скамейки и 20 каменных урн. Провели большую работу по озеленению – высадили 1251 дерево, в том числе ясени, березы, самшиты.

Добавим, в феврале прошлого года в государственную собственность вернули парк "Южный" в Алматы.

В ноябре представители городского акимата показывали, как преобразился парк Ганди после благоустройства. Тем временем в микрорайоне Калкаман Наурызбайского района началось строительство сквера площадью 0,8 гектара.

В декабре мы писали, что в этом году в Алматы появятся три новых парка, также планировалась реконструкция еще нескольких парковых зон.