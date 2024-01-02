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30 лет независимости Казахстана

Бабушка обрела "вторую жизнь" после визита полицейских в Атырау

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Бабушка сидит, положив руки на колени
Бабушка. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Атырау полицейские прибыли на вызов о смерти 76-летней женщины в результате падения. Однако бабушка оказалась жива, ее передали врачам, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

31 декабря один из жителей Атырау сообщил полиции о смерти своей 76-летней матери при падении. На место прибыли криминалисты следственно-оперативной группы и обнаружили в ванной комнате женщину 1947 года рождения, сообщается в Telegram-канале МВД.

Однако специалисты выяснили, что женщина жива – об этом свидетельствовало наличие пульса. Ее передали врачам. Шокированные родственники поблагодарили полицейских.

Отметим, что в период новогодних праздников полиция во всех регионах Казахстана перешла на усиленный режим работы.

Как рассказали ранее в МЧС, 31 декабря ими были совершены 163 выезда, из них 94 случая – пожары и возгорания, 68 – аварийно-спасательные и другие работы. Всего были спасены и эвакуированы 518 человек.

В октябре 2022 года мы рассказывали о казахстанке, которую родственники считали погибшей больше 20 лет. А недавно стало известно, что житель области Жетiсу "похоронил" живую мать ради денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053565-babushka-obrela-vtoruyu-zhizn-posle-vizita-politseyskih-v-atyrau/

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