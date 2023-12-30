Полицейские перешли на усиленный режим работы в Казахстане (видео)

На усиленный режим работы перешла полиция в преддверии новогодних праздников. Личному составу поручено провести гарнизонные разводы во всех регионах страны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Министр внутренних дел на совещании поставил ряд конкретных задач перед сотрудниками по охране общественного порядка и обеспечению спокойствия граждан.

"С сегодняшнего дня до особого распоряжения переходим на усиленный вариант несения службы.

Поручаю: усилить охрану правопорядка, обеспечить безопасность граждан, увеличить количество пеших нарядов, определить ответственных за сохранность елок, оперативно пресекать правонарушения, обеспечить принцип “нулевой терпимости” и неотвратимости наказания. Всем особое внимание на законность и дисциплину.

Требования народа и общества – полиция должна быть профессиональной и неподкупной. Мы должны соответствовать этому", – цитирует Polisia.kz Ержана Саденова.

Кроме того, на совещании личному составу было поручено провести гарнизонные разводы во всех регионах страны.

Добавим, что в предстоящие праздники при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут четыре дня подряд: сначала субботу и воскресенье 30 и 31 декабря, а затем официальные праздничные дни – 1 и 2 января. 3 января – уже рабочий день. Те же, кто работает шесть дней в неделю, будут отдыхать три дня: 31 декабря, а после 1 и 2 января.