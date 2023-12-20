Мужчина "похоронил" живую мать ради денег в области Жетiсу

Полицейскими в области Жетiсу задержан мужчина, подозреваемый в мошенничестве. Работодатель заявил, что дал ему деньги на похороны матери, которая оказалась жива, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, стражи порядка задержали 37-летнего мужчину, который подозревается в серии мошеннических действий в отношении жителей Уштобе.

Пока задержанный подозревается полицией в причастности к трем фактам, общая сумма ущерба превысила 1 млн тенге.

"Задержанный является жителем соседней Алматинской области и находился на заработках в Уштобе.

В одном случае мужчина попросил в долг у работодателя якобы на похороны родной матери, которая оказалась живой.

У другого знакомого он взял лошадь на согым, за которую также не рассчитался. У третьего одолжил наличность якобы на срочное лечение. Сейчас подозреваемого проверяем по другим аналогичным эпизодам", – сообщил замначальника Каратальской районной полиции Арман Султанулы.

С санкции районного суда мужчина помещен под стражу. Досудебное расследование проводится согласно ч.3 ст.190 УК РК.

Добавим, что в соответствии с ч.3 ст.190 УК РК предусматривается наказание за мошенничество, в частности, совершенное в крупном размере; в отношении двух или более лиц; неоднократно. За это грозит ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Напомним, ранее стало известно о жителе Петропавловска, который в течение нескольких лет выманивал у своих знакомых различные суммы под многочисленными предлогами - якобы на похороны родственника, ремонт автомобиля и др. Пострадали 7 человек. Общая сумма ущерба превысила 7 млн тенге. Его отравили в колонию на 5 лет.