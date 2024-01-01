На трассах в двух областях Казахстана ввели ограничения из-за непогоды

Ограничение движения введено на нескольких участках автодорог в двух областях - Акмолинской и области Жетicу, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Как сообщает пресс-служба компании, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 2 участках автодорог республиканского значения в двух областях. Связано это с непогодой - снегом, метелью и ограничением видимости.

Акмолинская область - участок "Астана-Петропавловск" км 18-234, участок "Астана-Щучинск". Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

- участок "Астана-Петропавловск" км 18-234, участок "Астана-Щучинск". Ограничение действует для всех видов автотранспорта. Область Жетicу - участок "Ушарал-Достык" км 84-184, участок станция Коктума-станция Достык. Ограничение действует для всех видов автотранспорта.

На текущий час, по информации "КазАвтоЖол", на автодорогах республиканского значения задействовано 363 единиц техники и 524 человек.

Накануне ограничения движения транспорта были введены на десяти участках автодорог республиканского значения в Казахстане.

В ряде регионов в первый день 2024 года было объявлено штормовое предупреждение.

Как вести при сильном морозе и в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.

"В холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук", - говорится в сообщении спасателей.

Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;

нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;

автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;

периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.

если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", - предупреждают спасатели.