На трассах в двух областях Казахстана ввели ограничения из-за непогоды
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Ограничение движения введено на нескольких участках автодорог в двух областях - Акмолинской и области Жетicу, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Как сообщает пресс-служба компании, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 2 участках автодорог республиканского значения в двух областях. Связано это с непогодой - снегом, метелью и ограничением видимости.
- Акмолинская область - участок "Астана-Петропавловск" км 18-234, участок "Астана-Щучинск". Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
- Область Жетicу - участок "Ушарал-Достык" км 84-184, участок станция Коктума-станция Достык. Ограничение действует для всех видов автотранспорта.
На текущий час, по информации "КазАвтоЖол", на автодорогах республиканского значения задействовано 363 единиц техники и 524 человек.
Накануне ограничения движения транспорта были введены на десяти участках автодорог республиканского значения в Казахстане.
В ряде регионов в первый день 2024 года было объявлено штормовое предупреждение.
Как вести при сильном морозе и в метель
Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.
"В холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук", - говорится в сообщении спасателей.
Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:
- если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;
- нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;
- автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;
- периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.
- если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.
"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", - предупреждают спасатели.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053543-na-trassah-v-dvuh-oblastyah-kazahstana-vveli-ogranicheniya-iz-za-nepogody/