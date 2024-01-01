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Снегопады и дожди обещают жителям Шымкента на этой неделе

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Мужчина с зонтом под дождем
Мужчина с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней - в мегаполисе обещают снег и дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

1 января в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит плюс 5 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 9 градусов, но ночью температура опустится до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

2 января осадков не будет. Температура составит около плюс 4 градусов. Максимальная температура составит плюс 7 градусов, а минимальная – плюс 3 градуса. Скорость ветра составит до 4,0 м/с.

3 января будет облачно, без осадков. Средняя температура – плюс 5 градусов. Днем температура поднимется до плюс 9 градусов, а ночью опустится до плюс 2 градусов. Скорость ветра составит 1,8 м/с.

4 января в Шымкенте синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 9 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 14 градусов, а опуститься может до плюс 5 градусов. Скорость ветра будет равняться 9,5 м/с.

5 января осадков не ожидается. Среднесуточная температура – плюс 7 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 10 градусов, а ночью похолодает до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 8,3 м/с.

6 января будет облачно, без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 10 градусов. Максимальная температура составит плюс 14 градусов, минимальная – плюс 8 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 8,2 м/с.

7 января, по прогнозам синоптиков, будет снегопад. Средняя температура составит плюс 1 градус. Воздух может прогреться и до плюс 6 градусов, но ночью похолодает до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053498-snegopady-i-dozhdi-obeschayut-zhitelyam-shymkenta-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Снегопады и дожди обещают жителям Шымкента на этой неделе
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