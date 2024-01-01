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Снегопады, морозы до 26 градусов и сильный ветер ждут астанчан в первые дни нового года

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Новогодняя елка в Астане
Новогодняя елка в Астане. Фото: t.me/astana_newss

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней - почти всю неделю в столице будет идти снег. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

1 января в Астане обещают снегопад. Температура в среднем составит минус 1 градус. Днем воздух может прогреться до 0 градусов, но ночью температура опустится до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 9,8 м/с.

2 января также ожидается снегопад. Температура составит около минус 7 градусов. Максимальная температура составит минус 2 градуса, а минимальная – минус 12 градусов. Скорость ветра составит до 10,5 м/с.

3 января будет облачно. Средняя температура – минус 14 градусов. Днем температура поднимется до минус 11 градусов, а ночью опустится до минус 19 градусов. Скорость ветра составит 6,7 м/с.

4 января в Астане синоптики обещают погоду без осадков. Температура в среднем – минус 8 градусов. Максимально температура поднимется до минус 5 градусов, а опуститься может до минус 14 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,9 м/с.

5 января в столице снова будет идти снег. Среднесуточная температура – минус 3 градуса. Днем воздух прогреется до минус 1 градуса, а ночью похолодает до минус 5 градусов. Скорость ветра составит 7,3 м/с.

6 января синоптики снова обещают снегопад. Температура в среднем остановится на отметке минус 6 градусов. Максимальная температура составит 0 градусов, минимальная – минус 13 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 6,7 м/с.

7 января, по прогнозам синоптиков, ожидается снегопад. Средняя температура составит минус 22 градуса. Воздух может прогреться и до минус 15 градусов, но ночью похолодает до минус 26 градусов. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053500-snegopady-morozy-do-26-gradusov-i-silnyy-veter-zhdut-astanchan-v-pervye-dni-novogo-goda/

Автор: Кристина Кривцанова

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Снегопады, морозы до 26 градусов и сильный ветер ждут астанчан в первые дни нового года
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