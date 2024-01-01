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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сколько малышей появились на свет в Казахстане в новогоднюю ночь

Опубликовано:

Рука новорожденного
Новорожденный. Иллюстративное фото: pixabay.com

В родильных домах Казахстана в новогоднюю ночь на свет появился 191 малыш. Такие данные озвучили в министерстве здравоохранения, передает NUR.KZ.

В новогоднюю ночь в родильных домах республики родились 101 мальчик и 90 девочек, сообщает Министерство здравоохранения в своем официальном Telegram-канале.

"Самое большое количество новорожденных, родившихся в праздничную ночь, зарегистрировано в Туркестанской области – 38 детей, на втором месте – Шымкент, где родились 23 ребенка. В Алматы 22 семьи отмечали пополнение", - говорится в сообщении ведомства.

В столице республики в новогоднюю ночь появились на свет 10 малышей.

Напомним, в конце 2023 года численность населения Казахстана достигла 20 миллионов. В связи с этим президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам.

Позже в Бюро нацстатистики рассказали, как велись подсчеты для определения 20-миллионных жителей Казахстана.

20-миллионные по счету жители, напомним, родились сразу в пяти семьях в нескольких регионах – в областях Ұлытау и Жетісу, Атырауской, Акмолинской и Туркестанской областях. Среди них три мальчика и две девочки.

В Бюро национальной статистики также озвучили ближайшие прогнозы по росту населения Казахстана. Ожидается, что уже через 4 года казахстанцев станет больше на миллион.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053530-skolko-malyshey-poyavilis-na-svet-v-kazahstane-v-novogodnyuyu-noch/

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