Как выглядел салют в новогоднюю ночь в Астане (фото, видео)
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Сегодня ночью казахстанцы встретили 2024-й год. В честь нового года в столице страны - Астане - запустили праздничные салюты, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.
Как сообщает акимат Астаны в своем Telegram-канале, новогодний салют для удобства горожан был организован на двух локациях города - в Ботаническом саду и на территории, прилегающей к мосту "Атырау".
Отмечается, что запуск был проведен за счет спонсорских средств и с соблюдением всех правил безопасности.
Помимо фейерверков для жителей и горстей столицы на трех локациях города были организованы праздничные концерты с участием казахстанских звезд. Они продлились до двух часов ночи.
Напомним, что прямо перед новым годом Астану накрыла непогода, из-за метели и плохой видимости аэропорт перестал принимать самолеты и отменил рейсы на вылет. Акимат обращался к горожанам и просил их воздержаться от дальних поездок.
К слову, в первую неделю 2024-го астанчан также ждут метели, снегопады, усиление ветра и морозы до 26 градусов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053508-kak-vyglyadel-salyut-v-novogodnyuyu-noch-v-astane-foto-video/