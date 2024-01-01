Как выглядел салют в новогоднюю ночь в Астане (фото, видео)

Сегодня ночью казахстанцы встретили 2024-й год. В честь нового года в столице страны - Астане - запустили праздничные салюты, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщает акимат Астаны в своем Telegram-канале, новогодний салют для удобства горожан был организован на двух локациях города - в Ботаническом саду и на территории, прилегающей к мосту "Атырау".

Отмечается, что запуск был проведен за счет спонсорских средств и с соблюдением всех правил безопасности.

Помимо фейерверков для жителей и горстей столицы на трех локациях города были организованы праздничные концерты с участием казахстанских звезд. Они продлились до двух часов ночи.

Напомним, что прямо перед новым годом Астану накрыла непогода, из-за метели и плохой видимости аэропорт перестал принимать самолеты и отменил рейсы на вылет. Акимат обращался к горожанам и просил их воздержаться от дальних поездок.

К слову, в первую неделю 2024-го астанчан также ждут метели, снегопады, усиление ветра и морозы до 26 градусов.