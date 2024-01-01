Дождь и плюсовая температура: какой будет погода в Алматы в первую неделю 2024-го

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней - почти всю неделю в мегаполисе будет облачно. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

1 января в Алматы будет облачно, но без осадков. Температура в среднем составит 0 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 4 градусов, но ночью температура опустится до минус 7 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

2 января также будет облачно, без осадков. Температура составит около плюс 4 градусов. Максимальная температура составит плюс 6 градусов, а минимальная – плюс 1 градус. Скорость ветра составит до 3,3 м/с.

3 января осадков не ожидается. Средняя температура – плюс 1 градус. Днем температура поднимется до плюс 2 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

4 января в Алматы синоптики обещают погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 3 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 6 градусов, а опуститься может до плюс 1 градуса. Скорость ветра будет равняться 2,8 м/с.

5 января в южной столице прогнозируют дождь. Среднесуточная температура – плюс 5 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 6 градусов, а ночью похолодает до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

6 января осадков не будет. Температура в среднем остановится на отметке плюс 5 градусов. Максимальная температура составит плюс 6 градусов, минимальная – плюс 2 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 2,3 м/с.

7 января, по прогнозам синоптиков, будет облачно, но без осадков. Средняя температура составит плюс 4 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 6 градусов, но ночью похолодает до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.