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Аэропорт Астаны отменил 10 рейсов из-за непогоды

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Самолет стоит в аэропорту
Самолет. Иллюстративное фото: Alexey_Lesik/Getty Images

Из-за непогоды аэропорт Астаны отменил 10 рейсов, запланированных на 31 декабря - на взлетно-посадочной полосе наблюдается сложная метеорологическая обстановка, передает NUR.KZ.

Как отмечается в официальном Telegram-канале воздушной гавани, всего на 31 декабря в международном аэропорту Астаны запланировано 112 рейсов. Уже 10 рейсов отменены из-за метеоусловий. Они:

  • LH 646 Астана-Франкфурт;
  • KC 7319 Астана-Кызылорда;
  • KC 956 Астана-Алматы;
  • KC 992 Астана-Алматы;
  • TK 355 Астана-Стамбул;
  • IQ 407 Астана-Шымкент;
  • KC 345 Астана-Усть-Каменогорск;
  • 5W 788 Астана-Абу-Даби;
  • KC 762 Астана-Алматы.

Накануне в Астане из-за непогоды массово задерживали самолеты. Утром 30 декабря столичный аэропорт перестал принимать самолеты в связи со сложными метеоусловиями.

Как уточнили позже в столичном аэропорту было запланировано выполнить всего 29 рейсов с 15:00 до 00:00 30 декабря. Однако из них 21 был задержан из-за плохой погоды в городе, а 8 рейсов были отложены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053454-aeroport-astany-otmenil-10-reysov-iz-za-nepogody/

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