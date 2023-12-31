Аэропорт Астаны отменил 10 рейсов из-за непогоды

Из-за непогоды аэропорт Астаны отменил 10 рейсов, запланированных на 31 декабря - на взлетно-посадочной полосе наблюдается сложная метеорологическая обстановка, передает NUR.KZ.

Как отмечается в официальном Telegram-канале воздушной гавани, всего на 31 декабря в международном аэропорту Астаны запланировано 112 рейсов. Уже 10 рейсов отменены из-за метеоусловий. Они:

LH 646 Астана-Франкфурт;

KC 7319 Астана-Кызылорда;

KC 956 Астана-Алматы;

KC 992 Астана-Алматы;

TK 355 Астана-Стамбул;

IQ 407 Астана-Шымкент;

KC 345 Астана-Усть-Каменогорск;

5W 788 Астана-Абу-Даби;

KC 762 Астана-Алматы.

Накануне в Астане из-за непогоды массово задерживали самолеты. Утром 30 декабря столичный аэропорт перестал принимать самолеты в связи со сложными метеоусловиями.

Как уточнили позже в столичном аэропорту было запланировано выполнить всего 29 рейсов с 15:00 до 00:00 30 декабря. Однако из них 21 был задержан из-за плохой погоды в городе, а 8 рейсов были отложены.