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Ситуацию на дорогах Казахстана прокомментировали в Минтранспорта

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Трасса в Костанайской области перекрыта
Трасса в Костанайской области. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ/11114

В Министерстве транспорта прокомментировали ситуацию на автомобильных и железных дорогах Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"На протяжении последних 5 дней в большей части страны наблюдаются неустойчивые погодные условия, вызванные обильным снегопадом, штормовым ветром и отсутствием видимости.

Так, международный аэропорт города Астана не принимает самолеты, увеличился спрос на проезд на железнодорожном транспорте, а также остаются закрытыми ряд участков автодорог", – говорится в сообщении Минтранспорта в Facebook.

Автомобильные дороги

По данным министерства, по направлениям Астана – Щучинск и Астана – Темиртау задействовано 55 единиц специализированной техники и 72 человека. Под сопровождением техники дорожных службы проводится пропуск автомашин на двух участках, на текущий час наблюдается проезд порядка 3 тыс. машин.

Вместе с тем, согласно прогнозу погоды, нестабильные погодные условия будут сохраняться вплоть до 3 января.

В "КазАвтоЖол" на постоянной основе мониторят количество скопления машин на закрытых участках.

"В случае значительного скопления будут приняты меры по их пропуску под сопровождением только в дневное время суток при допустимой видимости", – отметили в Минтранспорта.

Железнодорожный транспорт

По информации ведомства, в период с 27 декабря по 3 января 2024 года организовано:

  • 2 дополнительных поезда по направлениям Астана – Алматы – Астана и Астана – Шымкент – Астана;
  • По направлениям с высоким спросом на перевозку к схемам 19 поездов осуществляется включение дополнительно 296 прицепок;
  • Организовано 2 дополнительных рейса к пригородному поезду Астана – Павлодар.

Вместе с тем, ввиду сложных метеорологических условий, которые привели к закрытию автомобильных трасс Астана – Боровое (Щучинск) и Астана – Караганда, предусмотрено размещение людей сверхустановленного норматива вместимости.

Кроме того, 30 декабря был организован дополнительный пригородный рейс по направлению Астана – Кокшетау.

Напомним, вчера более 200 человек эвакуировали с закрытой трассы в Акмолинской области.

Еще на одной трассе в Акмолинской области – Астана – Петропавловск – из-за метели произошло массовое ДТП. Столкнулись сразу 16 машин. Один из водителей погиб.

Кроме того, ранее сообщалось, что людей с трассы эвакуировали и в области Абай. Там из-за гололеда с дороги чуть не слетели четыре автобуса. 214 человек спасатели доставили в безопасные места.

При этом в Астане из-за непогоды массово задерживаются самолеты. Сегодня утром аэропорт Астаны перестал принимать самолеты в связи со сложными метеоусловиями.

Кроме того, накануне самолет авиакомпании SCAT вылетел в столицу из Алматы. Однако приземлиться в Астане воздушное судно не смогло из-за погодных условий и было вынуждено вернуться в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053424-situatsiyu-na-dorogah-kazahstana-prokommentirovali-v-mintransporta/

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