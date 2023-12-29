Буран в Акмолинской области: 16 авто попали в массовое ДТП, есть погибший (видео)

Уголовное дело возбудили по факту массовой аварии с участием 16 автомобилей, произошедшей возле города Акколь на республиканской трассе Астана - Петропавловск на территории Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области, 29 декабря в 13.18 в дежурную часть отдела полиции Аккольского района поступило телефонное сообщение о том, что на 105 км автодороги Астана - Петропавловск возле АЗС произошло массовое ДТП, есть погибший.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что пострадали 16 транспортных средств, из них три "ГАЗели", четыре грузовика и девять легковых автомобилей.

"К сожалению, 28-летний водитель легковушки скончался на месте происшествия. 5 пострадавших с различными травмами доставлены в Аккольскую районную больницу", - отметили в пресс-службе ведомства.

По данному факту начато досудебное производство по ч.3 ст.345 УК РК.

Добавим, согласно ч.3 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Напомним, 26 декабря непогода обрушилась на Костанайскую область. Так, в Костанае на проспекте Абая около одного из торговых домов произошло массовое ДТП с участием 10 автомобилей. С места происшествия в медицинское учреждение был доставлен один пострадавший.

Занесенные снегом полицейские обратились к жителям региона с настоятельной просьбой не выезжать из населенных пунктов. Нулевая видимость наблюдалась на многих загородных трассах. 7 автодорог республиканского и 23 областного значения были закрыты для всех видов транспорта.

В тот же день бригаду электриков сдуло ветром с дороги в Костанайской области.