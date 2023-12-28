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Общественный транспорт в Алматы будет работать чуть иначе в новогодние выходные

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Автобус в Алматы
Автобус в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В новогодние выходные из-за ожидаемого уменьшения пассажиропотока общественный транспорт в Алматы будет ходить немного реже, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

Сообщается, что ежегодно в новогодние праздничные дни пассажиропоток в Алматы значительно снижается.

"К примеру, в новогодние выходные 2022-2023 года, по данным транспортного холдинга, пассажиропоток составил 300 тыс. человек в день, тогда как в будние дни данный показатель доходит до 1,5 млн", – говорится в сообщении.

Так, в предстоящие новогодние праздники общественный транспорт в Алматы будет работать по следующему графику:

  • 30 и 31 декабря 2023 года и 2 января 2024 года – в штатном режиме до 23:00, на линии будут курсировать 80% подвижного состава;
  • 1 января 2024 года ожидается значительное снижение пассажиропотока, в связи с чем на линию будут выведены 50% автобусов.

Однако отмечается, что маршрут №12, который курсирует до "Медеу", будет работать в штатном режиме по графику выходного дня до 23:30 с выходом на линию 20 единиц подвижного состава. Работа ночного маршрута №3 остается без изменений.

"Метрополитен Алматы будет работать по графику выходного дня с 06:20 до 00:00 с интервалом движения до 12 минут", – добавили в акимате.

Также ранее мы рассказывали, как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в новогодние праздники.

Напомним, что при пятидневной рабочей неделе казахстанцам удастся отдохнуть четыре дня подряд: сначала субботу и воскресенье 30 и 31 декабря, а затем официальные праздничные дни – 1 и 2 января. 3 января – уже рабочий день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053126-kak-budet-rabotat-obschestvennyy-transport-na-novyy-god-v-almaty/

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