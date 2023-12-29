Один из проспектов Астаны временно перекроют 31 декабря

В Астане в связи с проведением массового новогоднего забега 31 декабря будет частично перекрыт один из проспектов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщается на официальном сайте акимата Астаны, изменен маршрут массового новогоднего забега, который состоится 31 декабря.

"В ходе проведения забега будет частично перекрыт проспект Улы Дала от пересечения с Ақмешіт с 20:40 до 21:30 по указанному маршруту", - говорится в сообщении ведомства.

Участникам массового забега, как напомнили в акимате, предстоит преодолеть дистанцию в 2024 метра.

Соревнования начнутся 31 декабря с Ботанического сада (со стороны улицы Ақмешіт) и завершатся у главной елки на ЭКСПО. Начало в 21:00 часов.

Нагрудные номерки будут выдаваться с 20:00 часов 31 декабря на месте проведения забега первым 1000 участникам.

Отмечается, что перед забегом будет разминка с фитнес тренером, различные программы. Ожидается также розыгрыш призов в новогодней лотерее, а первых 1000 участников наградят медалями за участие.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как будут курсировать автобусы в Астане в праздники. Подробнее с информацией можно ознакомиться здесь.

Также астанчан предупредили об опасности в новогодние праздники. В столице в эти дни ожидается резкое повышение температуры, поэтому жителей и гостей столицы попросили не выходить на лед.

Отметим, что в предстоящие праздники при пятидневной рабочей неделе казахстанцам удастся отдохнуть четыре дня подряд: сначала субботу и воскресенье 30 и 31 декабря, а затем официальные праздничные дни – 1 и 2 января. 3 января – уже рабочий день. Те же, кто работает шесть дней в неделю, будут отдыхать три дня: 31 декабря, а после 1 и 2 января.