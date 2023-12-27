Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в новогодние праздники

Предстоящие выходные в Казахстане будут длиться четыре дня в связи с празднованием Нового года, как в эти дни будут работать ЦОНы и спецЦОНы, сообщили в "Правительстве для граждан", передает NUR.KZ.

По данным пресс-службы госкорпорации "Правительство для граждан", в связи с празднованием Нового года центры обслуживания населения страны не будут работать 1 и 2 января.

"С 3 января госкорпорация возобновит работу в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в будние дни центры принимают граждан с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00.

"Госкорпорация поздравляет вас с наступающим Новым годом и желает вам счастья и благополучия!" – добавили в "Правительстве для граждан".

Напомним, ранее мы рассказывали, что при пятидневной рабочей неделе казахстанцам удастся отдохнуть четыре дня подряд: сначала субботу и воскресенье 30 и 31 декабря, а затем официальные праздничные дни – 1 и 2 января. 3 января – уже рабочий день.

Согласно закону "О праздниках в РК", Новый год является государственным праздником.