Где можно будет посмотреть новогодний салют в Алматы, рассказали в акимате

В новогоднюю ночь на площади Астана в Алматы состоится запуск фейерверков. До этого же горожан ждет концерт и другие мероприятия, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

"31 декабря на площади Астана с 20:00 до 00:00 состоится новогодний концерт с участием звезд казахстанской эстрады: Аybekman, Малика Yes, Диета KZ, Elizat, Парвиз Назаров, Индира Елемес, Кайрат Капанов, Рано Умарова и Асель Таласан, Мади Рымбаев, Ayafank, Нуржан Керменбаев, группа КешYou, Шокан, Луина, Tұрар, группа Alfa.

Завершением праздничных мероприятий будет запуск фейерверка, который добавит яркости и красок в новогоднюю ночь", – говорится в сообщении акимата Алматы.

При этом отмечается, что в каждом районе города с 18:00 до 20:00 проводятся ежедневные концерты с участием известных артистов:

в Алатауском районе предновогодние концерты проводятся возле ледового дворца "Алматы-Арена". Площадь перед спорткомплексом украшена новогодними композициями, а шоу-программа добавит позитивных эмоций;

предновогодние концерты проводятся возле ледового дворца "Алматы-Арена". Площадь перед спорткомплексом украшена новогодними композициями, а шоу-программа добавит позитивных эмоций; в Ауэзовском районе площадь перед Государственным академическим русским театром для детей и юношества имени Наталии Сац стала традиционной точкой притяжения. Днем в самом театре проходит шоу "Новогодний калейдоскоп сказок", а вечером активность продолжается на открытой площадке;

площадь перед Государственным академическим русским театром для детей и юношества имени Наталии Сац стала традиционной точкой притяжения. Днем в самом театре проходит шоу "Новогодний калейдоскоп сказок", а вечером активность продолжается на открытой площадке; в Бостандыкском районе Зимний Новогодний фестиваль проходит на площади перед КЦДС "Атакент". Ведущие и артисты поднимают настроение и разыгрывают подарки. Кстати, жители этого района просили организовать концертные программы именно здесь;

Зимний Новогодний фестиваль проходит на площади перед КЦДС "Атакент". Ведущие и артисты поднимают настроение и разыгрывают подарки. Кстати, жители этого района просили организовать концертные программы именно здесь; в Жетысуском районе основные предновогодние мероприятия проводятся в мкр. Айнабулак-2. Районный "Арбат" давно стал популярным местом отдыха, а теперь здесь организованы концертные программы с участием звезд казахстанской эстрады;

основные предновогодние мероприятия проводятся в мкр. Айнабулак-2. Районный "Арбат" давно стал популярным местом отдыха, а теперь здесь организованы концертные программы с участием звезд казахстанской эстрады; в Турксибском районе праздничные концерты проходят у Дома школьников №6 (пр. Сейфуллина). Здесь также запланированы активности аниматоров и конкурсы для посетителей;

праздничные концерты проходят у Дома школьников №6 (пр. Сейфуллина). Здесь также запланированы активности аниматоров и конкурсы для посетителей; в Наурызбайском районе фестивальная программа представлена перед местным акиматом (мкр. Шугыла, 347);

фестивальная программа представлена перед местным акиматом (мкр. Шугыла, 347); в Медеуском и Алмалинском районах на площади Абая (с 16:00 до 21:00) и площади Астана (с 19:00 до 20:00) с 21 декабря продолжаются ежедневные концерты с участием известных артистов.

При этом ранее казахстанцев предупредили о штрафах за фейерверки.

Добавим, сегодня в акимате сообщили, что в предстоящие выходные автобусы в алматы будут ходить чуть реже. Это связано с прогнозируемым уменьшением пассажиропотока.

Также ранее мы рассказывали, как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в новогодние праздники.

Напомним, что при пятидневной рабочей неделе казахстанцам удастся отдохнуть четыре дня подряд: сначала субботу и воскресенье 30 и 31 декабря, а затем официальные праздничные дни – 1 и 2 января. 3 января – уже рабочий день.