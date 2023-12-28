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Раскритиковавшие новогоднюю елку жители ВКО нашли выход из положения

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Новогодняя ель в Новой Бухтарме
Новогодняя ель в Новой Бухтарме. Фото: yk-news.kz

Жители Новой Бухтармы остались недовольны установленной в поселке новогодней елью. Тогда инициативные граждане решили нарядить "свое" дерево. Деньги на его украшение собрали всего за сутки, передает YK-news.kz.

Как сообщает издание, в центре Новой Бухтармы установили елку, которая пришлась не по душе местным жителям. Она представляет собой конусообразный каркас, украшенный мишурой и гирляндами.

Неравнодушные жители взяли инициативу в свои руки и сами принялись создавать атмосферу новогоднего праздника. В чате поселка объявили сбор средств на елочные украшения. За сутки людям удалось собрать 150 тысяч тенге.

Украсить решили высокое и раскидистое хвойное дерево, растущее возле Дома культуры.

Елка в Новой Бухтарме
Елка, украшенная жителями. Фото: YK-news.kz

"Закупили 300 метров гирлянды, украшения. Парни, которые на цементном заводе работают, елку три дня наряжали. Осталось гирлянду развесить, когда она придет из Алматы", — рассказала местная жительница Татьяна.

Чтобы разместить украшения на высоте, местная цементная компания предоставила инициативным жителям свою автовышку.

Напомним, ранее необычная елка, установленная в центре Новой Бухтармы, была раскритикована жителями. Украшенная мишурой металлическая конструкция не блистала шикарной отделкой. Сразу бросалось в глаза, как высоко от земли был поднят сам конус.

В аппарате акима Новой Бухтармы уверили, что оформление новогодней ели еще не завершено.

В преддверии Нового года в Казахстане наблюдается череда происшествий и курьезов с городскими елями.

Так, накануне вечером в райцентре Бесколь в СКО на центральной площади сгорела главная новогодняя елка. Ее торжественно открыли 25 декабря, то есть дерево успело порадовать местных жителей лишь два дня. В ДЧС предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание электропроводов.

Из-за стихии в Кокшетау даже пришлось отменить торжественное зажжение главной новогодней елки. Власти сочли массовое мероприятие в такую погоду опасным. Тем более, что сама 22-метровая красавица не выдержала сильнейших порывов ветра и надломилась.

Также сильным ветром снесло новогоднюю елку в Лисаковске в Костанайской области. С улучшением погоды планируется восстановить праздничное дерево на площади.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053109-raskritikovavshie-novogodnyuyu-elku-zhiteli-vko-nashli-vyhod-iz-polozheniya/

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