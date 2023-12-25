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30 лет независимости Казахстана

"Чтобы кошки не достали": жители раскритиковали елку в ВКО

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Новогодняя ель в Новой Бухтарме
Новогодняя ель в Новой Бухтарме. Фото: yk-news.kz

В социальных сетях распространяются фотографии праздничного дерева, установленного в Новой Бухтарме в Восточно-Казахстанской области. Несуразная елка привлекла внимание казахстанцев, передает YK-news.kz.

Как сообщает издание, новогоднее дерево, которое, видимо, слепили из того, что было, не оставило равнодушными пользователей в мессенджерах и социальных сетях.

В центре поселка Новая Бухтарма в этом году поставили необычную елку. Она представляет собой каркасную конструкцию, украшенную гирляндами. Сразу бросается в глаза, как высоко от земли поднят сам конус конструкции.

"Это, наверное, чтобы бродячие кошки не достали", — пошутили в Сети.

В аппарате акима Новой Бухтармы попросили подождать окончания оформления новогодней ели и отметили, что на праздничное убранство деньги из бюджеты выделены не были.

"Украшение еще не завершилось. Бюджетные средства на украшение не выделялись. Спасибо спонсорам, которые оказывают помощь. Планируется разместить гирлянды, елочные игрушки и оформить пространство под елкой", — сообщили в акимате.

Восемь дней назад в Астане состоялась торжественная церемония зажжения главной елки столицы. Высота новогоднего дерева составляет 25 метров, на макушке использована световая снежинка размером 2 метра. В мероприятии приняли участие порядка пяти тысяч человек.

На прошлой неделе улицы Павлодара преобразили к Новому году за счет световых элементов. Особое праздничное настроение ощущается в городе именно в темное время суток. По информации городского акимата, в этом году установили более 800 новых элементов оформления не только в центральной части Павлодара, но и в парках, скверах и микрорайонах.

Сегодня стало известно, как украсили в этом году Алматы, потратив полмиллиарда тенге на атмосферу праздника. Южная столица полна мерцающих гирлянд, ярких украшений и нарядных елок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052469-chtoby-koshki-ne-dostali-zhiteli-raskritikovali-elku-v-vko/

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