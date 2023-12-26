Почему экс-депутат Мади Ахметов не служил в армии, спросили у замминистра обороны

На брифинге в СЦК замминистра обороны спросили, почему бывший депутат, а ныне глава управления в Алматинской области 28-летний Мади Ахметов не служил в армии, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в Сети была создана петиция на имя Министра обороны с требованием призвать молодого человека в армию, поскольку до начала политической карьеры Мади Ахметов в ней не служил – петиция была создана до того, как бывшему депутату исполнилось 28 лет.

"У нас многие граждане находятся на довольно-таки значимых должностях, но у нас четко прописано в законе, когда мы можем, и при каких условиях призываются на воинскую службу. Если ему больше 27 лет, он не подлежит призыву на срочную воинскую службу.

Если у него имеется воинское звание офицерское по запасу, он закончил военную кафедру и получил это звание, то он может быть призван, как офицер запаса, на воинскую службу на 2 года. Но я его просто возраста не знаю, по всей видимости, он уже не подлежит призыву", –заявил замминистра обороны Султан Камалетдинов.

Как отметил замглавы департамента Генштаба ВС Руслан Омаров, Мади Ахметов родился 18 сентября 1995 года – он не подлежит призыву, поскольку после 27-ми лет граждане уже находятся в запасе.

У представителей Минобороны спросили, почему Ахметова не призвали, когда он еще мог служить.

"Вы поймите, у нас ежегодно практически около полумиллиона детей заканчивают школу. Это практически потенциальные призывники. Из них, будем говорить, порядка 200 тыс. – ребята мужского пола. Но это не говорит о том, что мы все 200 тыс. должны призвать на воинскую службу. Нам в таком количестве, во-первых, нет необходимости, и во-вторых, есть определенные требования", – добавил Камалетдинов.

Напомним, что вчера стало известно о новой должности бывшего депутата Мади Ахметова.

Еще в сентябре 2023 года в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что бывший мажилисмен Мади Ахметов может стать руководителем Управления по вопросам молодежной политики Алматинской области. Однако тогда в акимате региона заявили, что пока нет таких данных.

Также отметим, что в 2021 году тогда еще кандидата в депутаты мажилиса Мади Ахметова раскритиковали в Сети. Молодой человек прославился тем, что предложил поставить памятник Нурсултану Назарбаеву.