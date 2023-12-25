Экс-мажилисмен Мади Ахметов получил новую должность

Распоряжением акима Алматинской области Мади Ахметов назначен на должность руководителя управления по вопросам молодежной политики, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматинской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в разные годы Мади Ахметов занимал должности председателя Алматинского городского филиала молодежного крыла Jas Otan при партии Nur Otan, менеджера по связям с общественностью университета международного бизнеса, заместителя декана по воспитательной работе Международного университета информационных технологий, председателя Алматинского городского филиала молодежного крыла Jas Otan при партии Nur Otan, депутата мажилиса парламента РК, советника руководителя государственного фонда развития молодежной политики Алматы.

Напомним, в сентябре 2023 года в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что бывший мажилисмен Мади Ахметов может стать руководителем Управления по вопросам молодежной политики Алматинской области. Однако тогда в акимате региона заявили, что пока нет таких данных.

В 2021 году кандидата в депутаты мажилиса Мади Ахметова раскритиковали в Сети. Молодой человек прославился тем, что предложил поставить памятник Нурсултану Назарбаеву.

"В мажилис попадает человек, о котором известно только то, что он предлагал поставить памятник Елбасы. Кстати, от лица молодежи Казахстана. Никто из представителей молодежи Казахстана, с кем я разговаривал, не припомнил, чтобы он поручал этому человеку что-то похожее", - отметил пользователь Facebook Ержан Есимханов.

Комментаторы, в свою очередь, не стали стесняться в выражениях, обсуждая молодого кандидата. Его даже называли "человек-памятник".

О Мади Ахметове известно, что он родился 18 сентября 1995 года в Алматы, имеет высшее образование. Был самым молодым депутатом мажилиса прошлого созыва.