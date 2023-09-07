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Информацию о должности для экс-мажилисмена Мади Ахметова прокомментировали в акимате

Опубликовано:

Мади Ахметов
Мади Ахметов. Фото: instagram.com/madi_akhmet

В некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что бывший мажилисмен Мади Ахметов может стать руководителем Управления молодежной политики Алматинской области. Ее прокомментировали в акимате региона, передает корреспондент NUR.KZ.

"Ваш любимый Мади Ахметов может стать руководителем Управления молодежной политики Алматинской области", - говорится в сообщении одного из Telegram-каналов.

Однако в акимате Алматинской области не подтвердили информацию о том, что бывший мажилисмен устраивается в управление на работу.

"Пока нет такой информации", - пояснили в ведомстве.

Напомним, в 2021 году кандидата в депутаты мажилиса Мади Ахметова раскритиковали в Сети. Молодой человек прославился тем, что предложил поставить памятник Елбасы.

"В мажилис попадает человек, о котором известно только то, что он предлагал поставить памятник Елбасы. Кстати, от лица молодежи Казахстана. Никто из представителей молодежи Казахстана, с кем я разговаривал, не припомнил, чтобы он поручал этому человеку что-то похожее", - отметил пользователь Facebook Ержан Есимханов.

Комментаторы, в свою очередь, не стали стесняться в выражениях, обсуждая молодого кандидата. Его даже называли "человек-памятник".

О Мади Ахметове известно, что он родился 18 сентября 1995 года в Алматы, имеет высшее образование, был общественным деятелем и председателем Алматинского городского филиала МК "Жас Отан", а также самым молодым депутатом мажилиса прошлого созыва.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2035617-informatsiyu-o-dolzhnosti-dlya-eks-mazhilismena-madi-ahmetova-prokommentirovali-v-akimate/

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