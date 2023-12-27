Более 120 млн тенге помогли собрать читатели NUR.KZ в помощь детям в 2023 году

"Помогите спасти моего ребенка" - такие слова слышат волонтеры регулярно. Пройти мимо даже одной истории немыслимо - ведь это жизнь и здоровье детей, которые можно спасти сообща, передает NUR.KZ.

Знаменитая поговорка гласит "Здоровье не купишь", но родители детей, кто оказался в непростой ситуации, знают: здоровье их малышей стоит денег, зачастую - немалых. Исчерпав свои ресурсы, порой - продав имущество, они решаются обратиться к соотечественникам и попросить их о материальной помощи.

К счастью, отзывчивые казахстанцы никогда не откажут в поддержке. Только за этот год жители нашей страны помогли спасти жизнь, здоровье или облегчить участь более чем 90 детям, истории которых публиковал NUR.KZ. Сообща вы собрали более 120 миллионов тенге.

Рассказать об успехах всех детей, о которых мы писали в течение этого года, к сожалению, не хватит места даже в обширном интернет-пространстве. Но мы приведем несколько историй, чтобы показать нашим читателям: ваша помощь была не напрасной, и сегодня малыши живут, радуются жизни и строят планы на будущее.

Сабира. Фото: из личного архива

Сабира Тусупбекова из Караганды родилась с четырьмя пальцами на одной руке. Врачи поставили сразу множество диагнозов - ВПР, лучевая косорукость, укорочение правого предплечья, аплазия лучевой кости и пальца правой руки.

Хирург-ортопед из Москвы взялся провести сложную операцию, но это стоило больших денег, которых у семьи Сабиры не было. Благодаря читателям NUR.KZ в кратчайшие сроки была собрана нужная сумма. Трехлетней Сабире провели операцию, которая прошла успешно. Сейчас ребенок восстанавливается. Мы уверены, что Сабиру ждет светлое будущее.

Дина с мамой. Фото: из личного архива

Дине Байтерековой из Алматы 11 лет. Она очень светлая, веселая, милая и очаровательная девочка. Но каждый день Дины - борьба… борьба с неизлечимым диагнозом - прогерией (преждевременное старение).

В августе этого года у Дины произошел вывих тазобедренного сустава, что осложнило и так тяжелое течение заболевания. Мама Дины обратилась к читателям NUR.KZ с просьбой помочь приобрести специальную коляску, чтобы девочка могла быть более мобильной. Благодаря неравнодушным людям малышке удалось приобрести нужную коляску.

Абдулазиз с мамой. Фото: из личного архива

Малышу Абдулазизу из Талдыкоргана требовалась срочная трансплантация печени из-за врожденного диагноза "билиарный цирроз печени". Малышам с таким низким весом операции в нашей стране не проводятся.

Операция была назначена в Турции, но сумма за нее была неподъемна для семьи. После публикации материала с призывом помочь казахстанцы за два дня собрали более 10 млн тенге, тем самым ускорив сбор и проведение операции в кратчайшие сроки. Ведь времени ждать у ребенка фактически не было.

Ислам. Фото: из личного архива

Исламу Штырь из города Есиль 7 лет. Мальчик с рождения борется за свое здоровье. Бабушка воспитывает Ислама одна. Мама бросила ребенка, узнав о тяжелом диагнозе (ДЦП, микроцефалия).

Несмотря на нехватку денежных средств и физических сил, бабушка не унывает. Она всем сердцем верит в Ислама и ждет его первые шаги. Поверили в мальчика и читатели NUR.KZ, cобрав нужную сумму. На эти деньги Ислам прошел плодотворную реабилитацию в Алматы. После каждого такого курса у ребенка появляются заметные улучшения.

Алан. Фото: из личного архива

Алану Балтабекову из Алматы 8 лет. Во время своего рождения мальчик получил асфиксию, захлебнувшись околоплодными водами. К трем месяцам у него начали отказывать ручки, он с трудом глотал. Врачи поставили диагноз "ДЦП".

Алану пришлось передвигаться на коляске, но старая стала мала растущему мальчику. На ее покупку требовалось более 600 тысяч тенге, но осилить эту сумму мама, воспитывающая ребенка одна, не могла, потому подключились неравнодушные люди. Теперь Алан может гулять на улице и стал более мобильным.

Благотворительность. Иллюстративное фото: pixabay.com

Все это с трудом было бы возможным без помощи и поддержки неравнодушных казахстанцев, а также команды волонтеров из клуба "Добрянка", которые денно и нощно находятся на связи с родителями детей, нуждающихся в помощи.

"Мы благодарим читателей, жителей нашей страны за отзывчивость и доброе сердце. Ведь ничего нет дороже поддержки - как финансовой, так и моральной. Если наступает ситуация, когда болен ребенок, то родители остаются в полной растерянности, не зная, куда бежать, у кого просить помощи для спасения такой родной маленькой жизни.

Главное - успеть рассказать о ребенке, призвать армию неравнодушных сердец на помощь. Поэтому, благодаря командной работе волонтеров и обычных людей, которые приходят на помощь, получается очень впечатляющий результат", - отметили волонтеры клуба "Добрянка".

Поблагодарила казахстанцев и медиаволонтер, заместитель акима района Нура Астаны Алия Абсеметова, курирующая благотворительный проект.

"Я хочу выразить большую благодарность всем тем, кто не прошел мимо, за то, что сопереживают, оказывают помощь. Ведь даже 200 тенге, отправленные на счет, это очень большая помощь, ведь это - неравнодушие. Каждый тенге несет большую поддержку верящим в чудо родителям, несет надежду на спасение и выздоровление детей, а главное - уверенность в том, что рядом всегда есть люди, на кого можно положиться в трудной ситуации.

Также хочу поблагодарить волонтеров Светлану Хан, Анну Яшину, Динару Шафикову, Анну Стойко и Наталью Цыкунову за их нелегкий труд", - рассказала Алия Абсеметова.

Мы также хотим выразить большую благодарность нашим читателям за неравнодушие и готовность оказать помощь в трудную минуту.