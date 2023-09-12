Мама не смогла принять диагноз: мальчик из Есиля с рождения страдает микроцефалией

6-летний Ислам с рождения страдает микроцефалией. Его мама не смогла принять диагноз сына и ушла из семьи. Мальчиком занимается бабушка, которая ищет деньги на его реабилитацию, передает NUR.KZ.

"Беременность у снохи проходила легко. Она проходила все УЗИ, сдавала вовремя анализы. Все было хорошо. В срок начались схватки. Ислам родился дома, до приезда скорой помощи. Казалось, что самое тяжелое позади. Ребенок рос и радовал всех нас. На плановом осмотре в 4 месяца у Ислама было выявлено раннее закрытие родничка. Ребенку поставили диагноз "микроцефалия", - рассказывает бабушка мальчика, Елена Штырь из города Есиль.

С тех пор начались трудности. Мама мальчика не смогла принять диагноз сына.

"Она бросила Ислама, когда ребенку было 7 месяцев. Она просто перестала появляться дома. И в итоге была лишена родительских прав. По сей день она не интересуется судьбой и здоровьем сына. Ничем не помогает. Раньше Исламу помогал отец - мой сын. Он работал и отправлял деньги на лечение.

Но у нас случилась еще одна беда: сын попал в неприятную ситуацию и сейчас находится в местах лишения свободы. Помочь мне и Исламу он не может. На протяжении всего времени внуком занимаюсь я. Мы живем на пособие по инвалидности. У меня тоже инвалидность. Хоть здоровье уже не то, но я вожу Ислама на лечение и реабилитацию", - делится бабушка.

В прошлом году Ислам прошел реабилитацию в Алматы и в Астане. У Ислама отличные результаты. Ребенку нужна постоянная реабилитация, чтобы улучшить его состояние и качество жизни.

"Сейчас мы собираемся на лечение в Алматы, в центр "Территория успеха". Но сумма для меня неподъемная, 880 000 тенге. Я хочу обратиться ко всем неравнодушным, добрым и отзывчивым людям. Помогите собрать нам на лечение.

Для Ислама это самое главное и необходимое в жизни. Пока я жива, я хочу поднять своего внука, чтобы он был как все дети. Я думаю, что Ислам должен быть счастливым", - заключила Елена Штырь.

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