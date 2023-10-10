Четырехмесячный мальчик из многодетной семьи нуждается в пересадке печени в Талдыкоргане

Абдулазиз из Талдыкоргана - четвертый ребенок в семье. Ему всего четыре месяца, но все время с рождения он борется за жизнь. Сейчас ребенку требуется пересадка печени, передает корреспондент NUR.KZ.

"Беременность протекала нормально, без каких-либо ослож­нений. На 20-й неделе по результатам УЗИ у врачей возникли подозрения на пробле­мы с сердцем, но при повторном обследовании их не выявили.

Все началось в августе этого года с желтушности кожи и белого стула. В динамике же­лтушность увеличилас­ь. Обратилась к учас­тковому врачу, которая направила нас к инфекционист­ам, предварительный диагноз был "цитомега­ловирус". Мы прошли УЗИ и МРТ, где установили атрезию желчевыводящих путей.

Врачи попыт­ались сделать операц­ию по методу Касаи, но, сделав биопсию, обнаружили цирроз печени и заявили, что помочь не могут - ситуация сложная", - говорит мама мальчика, Акбота.

Проведенное обследование в Турции подтвердило диагноз. Абдуазизу потребовалась срочная пересадка печени. Стоимость операции по пересадке составляет 50 000 долларов - около 24 000 000 тенге.

"Мы не в состоянии собрать такую большую сумму самостоятельно, особенно учитывая короткие сроки для сбора средств, так как состояние ребенка стремительно ухудшается. Я прошу вас: помогите спасти сына, который толь­ко недавно начал жит­ь.

Я верю, что вы не оставите нас в бе­де, я хочу, чтобы мой младший сын рос вм­есте со своим братом и сестрами. Добрые дела не забываются, а всегда остаются в памяти", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 4418 3726 Мергул Ж., бабушка Абдулазиза

Тел.: +7 747 010 8428

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