Четырехмесячный мальчик из многодетной семьи нуждается в пересадке печени в Талдыкоргане
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Абдулазиз из Талдыкоргана - четвертый ребенок в семье. Ему всего четыре месяца, но все время с рождения он борется за жизнь. Сейчас ребенку требуется пересадка печени, передает корреспондент NUR.KZ.
"Беременность протекала нормально, без каких-либо осложнений. На 20-й неделе по результатам УЗИ у врачей возникли подозрения на проблемы с сердцем, но при повторном обследовании их не выявили.
Все началось в августе этого года с желтушности кожи и белого стула. В динамике желтушность увеличилась. Обратилась к участковому врачу, которая направила нас к инфекционистам, предварительный диагноз был "цитомегаловирус". Мы прошли УЗИ и МРТ, где установили атрезию желчевыводящих путей.
Врачи попытались сделать операцию по методу Касаи, но, сделав биопсию, обнаружили цирроз печени и заявили, что помочь не могут - ситуация сложная", - говорит мама мальчика, Акбота.
Проведенное обследование в Турции подтвердило диагноз. Абдуазизу потребовалась срочная пересадка печени. Стоимость операции по пересадке составляет 50 000 долларов - около 24 000 000 тенге.
"Мы не в состоянии собрать такую большую сумму самостоятельно, особенно учитывая короткие сроки для сбора средств, так как состояние ребенка стремительно ухудшается. Я прошу вас: помогите спасти сына, который только недавно начал жить.
Я верю, что вы не оставите нас в беде, я хочу, чтобы мой младший сын рос вместе со своим братом и сестрами. Добрые дела не забываются, а всегда остаются в памяти", - заключила мама.
Реквизиты:
Kaspi: 4400 4302 4418 3726 Мергул Ж., бабушка Абдулазиза
Тел.: +7 747 010 8428
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040128-chetyrehmesyachnyy-malchik-iz-mnogodetnoy-semi-nuzhdaetsya-v-peresadke-pecheni-v-taldykorgane/