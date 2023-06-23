Родилась с четырьмя пальцами на одной руке: девочке из Караганды нужна операция

Сабира. Фото: из личного архива

Сабира Тусупбекова из Караганды родилась особенным ребенком - у девочки на одной руке лишь четыре пальца, врачи поставили диагноз "лучевая косорукость". Сейчас ребенку нужна операция, передает NUR.KZ.

"Сабира - самая младшая в семье. Мы очень ждали ее рождения. Беременность проходила спокойно, жалоб с моей стороны не было. На УЗИ Сабира всегда крутилась, вертелась. Как будто не хотела, чтобы врачи увидели ее ручки. Родилась доченька на 39 неделе беременности. Ее сразу показали мне.

Когда взгляд упал на ручку, я заметила, что у ребенка только четыре пальца. Я уже не слышала, что говорят врачи. Просто ушла в себя и упала в обморок. Трое суток не могла сомкнуть глаза, все время смотрела на доченьку и плакала. Я никак не могла принять, что теперь мой ребенок - инвалид", - рассказывает мама девочки, Гульмира Тусупбекова.

После выписки мама собралась и решила, что будет бороться за ребенка, за ее будущее.

"Мы сразу же начали искать лечение у нас и за рубежом. Сабире поставили диагноз "лучевая косорукость". Врача из Москвы нам посоветовали другие мамы, которые до этого обращались к нему с тем же диагнозом.

Он сказал, что Сабире нужно провести три операции. Первая операция стоимостью 1,5 млн тенге проходила в Алматы. Врач прилетал к двум тяжело больным деткам. К счастью, и мы попали к нему.

Следующая операция будет проходить в Москве. Ее стоимость 710 000 рублей (4 200 000 тенге). Такую сумму нашей семье не собрать. Я вынуждена обратиться к вам за помощью.

Мы живем в съемной квартире. У нас нет ничего, чтобы продать. Зарплаты супруга не хватает. Мы живем от зарплаты до зарплаты. Я не работаю, ухаживаю за Сабирой. Вся надежда только на вас", - заключила Гульмира.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 5944 9335

Halyk: 4405 6397 9089 3703

Тел.: +7 778 301 0647 Гульмира Т., мама

Instagram: @sabiraga_komek

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025902-rodilas-s-chetyrmya-paltsami-na-odnoy-ruke-devochke-iz-karagandy-nuzhna-operatsiya/