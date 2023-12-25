Школьников перевели на дистанционку в одном из регионов Казахстана

Из-за ухудшения погодных условий в понедельник, 25 декабря, школьники Актюбинской области будут заниматься дистанционно, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Актюбинской области, на дистанционный формат обучения переведены ученики всех классов.

"В связи с ухудшением погодных условий 25 декабря 2023 года учащиеся 0-11 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что сегодня на территории области объявлено штормовое предупреждение - на юге, севере и в центре Актюбинской области ожидаются туман, гололед. Синоптики также предупреждают об усилении ветра до 15-20 м/с.

В областном центре - Актобе - также прогнозируют гололед и ветер с порывами до 15 м/с.

Штормовое предупреждение сегодня объявлено еще в 13 регионах страны - почти везде ожидаются гололед, туман и сильный ветер.